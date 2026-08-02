Ligera molestia: los detalles del penúltimo entrenamiento del Barcelona en Inglaterra

El Fútbol Club Barcelona completó este domingo otra sesión de entrenamiento como preparación para la nueva temporada en el centro Saint George's Park de Inglaterra, donde disputó dos sesiones de entrenamiento en el campo Sir Bobby Charlton.

Esta fue la penúltima sesión de entrenamiento en las instalaciones de la Federación Inglesa de Fútbol, y el diario "Mundo Deportivo" señaló que la última sesión de entrenamiento se celebrará mañana antes del regreso del equipo a casa un poco antes de lo previsto, debido a la cancelación de su partido amistoso ante el Preston North End.

El alemán Hansi Flick contó con todos los jugadores disponibles del primer equipo durante las dos sesiones de entrenamiento.

El nuevo fichaje Jesse Bissou, que entrenó con sus nuevos compañeros ayer sábado, continuó su proceso de adaptación y completó la primera parte de la sesión de entrenamiento vespertina con el grupo, mientras que Alejandro Baldé también participó con el equipo durante esta primera parte de la sesión.

Como es habitual durante la estancia en Inglaterra, las sesiones de entrenamiento también contaron con la participación de jugadores del Barcelona y jugadores del filial que viajaron a Saint George's Park: Aaron Yakubishvili, Iker Rodríguez, Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Álvaro Cortés, Álex González, Jordi Bisquer, Brian Fariñas, Jofre Torrents, Xavi Espart, Ibrahim Diarra, Toni Fernández, Shane Kluivert, Óscar Gestao, Aureli Gorín y Gil Fernández.

Tommy Marqués entrenó por la mañana pese a sentir una ligera molestia, pero descansó por la tarde. Al mismo tiempo, Frenkie de Jong continúa su tratamiento de una grave lesión en la rodilla.