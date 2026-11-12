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El club Al Riyadh busca saltar al cuadro dorado en la actual temporada de la Joy Pro League (la Liga Saudí sub-21), cuando dispute un partido aplazado durante el actual parón internacional.

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El actual parón internacional contempla la celebración de 4 partidos en la Liga Saudí sub-21, después de que fueran aplazados de las jornadas anteriores, debido a las circunstancias logísticas que atravesaba Arabia Saudí.

Los partidos de la jornada del parón internacional

Esos partidos comienzan el domingo 15 de noviembre en curso, cuando el Al Riyadh reciba a su rival Neom, en el campo auxiliar del club Al Riyadh en la capital saudí, dentro de las competiciones de la sexta jornada.

Después se disputan 3 partidos el miércoles 18 de noviembre en curso, cuando el Al Akhdoud reciba a su rival Al Jabalain, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz en Abha, en la misma jornada.

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Y ese mismo día, el Al Hazm, defensor del título, visita al Al Tadhamon en Rafha dentro de las competiciones de la quinta jornada.

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Asimismo, el Al Watan recibe a su rival Al Orobah, en el campo auxiliar número (2) de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz en Abha, dentro de las competiciones de la séptima jornada.

El Al Riyadh busca el cuadro de oro

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El Al Riyadh afronta el partido ante el Neom con la mira puesta en entrar en el cuadro de oro, ya que ocupa el quinto puesto en la tabla de clasificación con 18 puntos, por diferencia de goles por detrás del Al Taawoun, que ocupa el cuarto puesto, y a dos puntos del Al Fateh, que ocupa el tercer puesto.

En caso de ganar al Neom, el Al Riyadh quedaría a un solo punto del Al Ahli, que ocupa el segundo puesto, y a 5 puntos del Al Ittihad, líder, habiendo disputado cada uno de ellos 10 partidos.

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El equipo de la capital atraviesa uno de sus mejores momentos, ya que solo ha sufrido una única derrota al inicio de la temporada ante el Al Wehda, antes de lograr 5 victorias y 3 empates, el último de ellos ante su vecino el Al Nassr en el derbi de Riad, en la jornada pasada.

Por su parte, el Neom busca acercarse al Al Riyadh, ya que ocupa el décimo puesto en la tabla de clasificación con 14 puntos, cosechados a base de 4 victorias, dos empates y dos derrotas, a solo 4 puntos por detrás de su rival.

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El Neom también está ofreciendo buenos niveles en la presente temporada de la Liga Joy de Élite, ya que solo ha sufrido dos derrotas ante el Al Hilal y el Al Ittihad.

El Al Hazm busca una nueva victoria

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Por su parte, el Al Hazm, defensor del título de la Liga Joy de Élite, busca una nueva victoria en la presente temporada, cuando visite al Al Tadhamon, después de haber ganado en el partido pasado a su rival el Al Khaleej por dos goles a cero.

La victoria alejó al Al Hazm del fondo de la tabla de clasificación, ya que saltó al decimoquinto puesto con 10 puntos, cosechados a base de 3 victorias, un empate y 4 derrotas.

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El defensor del título aventaja por solo 3 puntos a su próximo rival, ya que el Al Tadhamon ocupa el decimonoveno puesto en la tabla de clasificación con 7 puntos, cosechados a base de dos victorias y un empate, mientras que ha sufrido la derrota en 4 partidos.

El Al Tadhamon es considerado el equipo con la peor defensa en la presente temporada de la Liga Joy de Élite, ya que su portería ha encajado 21 goles en 7 partidos, a un promedio de 3 goles por partido.

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El Al Akhdoud, a escapar del fondo ante el Al Jabalain

Y en el tercer partido, el Al Akhdoud busca escapar del fondo de la tabla de clasificación, cuando reciba al Al Jabalain el próximo miércoles.

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El Al Akhdoud ocupa el vigesimosegundo puesto en la tabla de clasificación con solo 3 puntos, cosechados a base de una única victoria, mientras que ha sufrido la derrota en 4 partidos, sin lograr ningún empate esta temporada.

En cuanto al Al Jabalain, es uno de los equipos que menos derrotas ha sufrido en la presente temporada de la Liga Saudí sub-21, ya que perdió un único partido ante el Al Nassr por cuatro goles a cero.

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Por su parte, el Al Jabalain logró dos victorias y empató 5 veces, de ellas dos empates ante el Al Hilal y el Al Ahli, para ocupar el duodécimo puesto en la tabla de clasificación con 11 puntos.

Al Watan y Al Orobah: un partido desde el fondo

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En cuanto al último partido, en él el Al Watan y el Al Orobah buscarán lograr su segunda victoria en la presente temporada, con el fin de salir del fondo, cuando se enfrenten el próximo miércoles.

El Al Orobah ocupa el vigesimoprimer puesto en la tabla de clasificación con 4 puntos, con una ventaja de un solo punto sobre el Al Watan, que ocupa el vigesimotercer puesto, penúltimo.

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Pese a aventajarlo en la clasificación, la situación del Al Orobah parece peor, sobre todo porque ha disputado 8 partidos, en los que solo ha logrado una única victoria y un empate, mientras que ha sufrido la derrota en 6 partidos, siendo el que mayor número de derrotas tiene, igualado con el Al Ansar y el Al Khaleej.

En cuanto al Al Watan, esta temporada solo ha disputado 5 partidos, de los que ha perdido 4 y logrado una única victoria, que llegó a costa del Al Akhdoud.