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Tras un parón de unas dos semanas, la Liga Jawwy Élite (la liga saudí sub-21) regresa con numerosos partidos de alto voltaje correspondientes a la undécima jornada.

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La Liga Jawwy Élite estuvo detenida durante las dos últimas semanas por el reciente parón internacional, aunque en ese periodo se disputaron algunos partidos aplazados de jornadas anteriores.

Partidos de la jornada 11 de la Liga Jawwy Élite

La undécima jornada de la Liga Jawwy Élite arrancará el lunes 23 de noviembre, cuando Al Faisaly visite a Al Watan en el campo auxiliar n.º 2 de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en Abha.

A continuación, Al Kholood visitará a Al Jabalain en el estadio Príncipe Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi, en Hail, y después Damac recibirá a Al Orobah en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en Abha. La jornada del día se cerrará con el partido estrella entre Al Qadsiah y Al Hilal.

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Al día siguiente, el martes 24 de noviembre, Al Kholood recibirá a Al Ansar en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Nayef bin Abdulaziz, en Qatif, mientras que Al Nassr visitará a Al Ettifaq en Dammam, en uno de los encuentros más atractivos de la undécima jornada.

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Al Fateh recibirá a Al Taawoun en el campo auxiliar n.º 1 de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdulá bin Jalawi, en Al Ahsa, mientras que Al Wehda se medirá a Al Akhdoud en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdulaziz, en La Meca.

Ese mismo día, Al Ittihad recibirá a Al Hazem en un duelo de altura en Yeda, antes de que la jornada se cierre con la visita de Al Ahli a Al Riyadh en la capital saudí.

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Después, Al Fayha se enfrentará a Neom en Al Majmaah el miércoles 25 de noviembre, y la jornada concluirá el jueves 26 del mismo mes con el partido entre Al Tadamon y Al Najma en Rafha.

Al Hilal inaugura el histórico estadio de Al Qadsiah

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Uno de los partidos más importantes de la jornada será la visita de Al Hilal a Al Qadsiah el lunes, ya que se tratará del primer encuentro oficial en el Aramco Stadium, según adelantó el diario saudí «Al Riyadiyah».

Al Qadsiah inauguró el Aramco Stadium, que se extiende sobre una superficie de 800.000 metros cuadrados y tiene capacidad para 47.000 espectadores, y que acogerá los partidos del primer equipo en el futuro próximo.

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El estadio ha acogido un único amistoso, anteayer miércoles, en el que el primer equipo de Al Qadsiah se impuso por 4-2 al Al Riffa bareiní, de modo que el primer partido oficial será el que enfrente a Al Hilal y Al Qadsiah en la Liga Jawwy Élite.

No cabe duda de que un partido de semejante entidad es la ocasión idónea para inaugurar este histórico estadio, sobre todo por la evidente rivalidad que marca los enfrentamientos entre ambos equipos en la Liga Roshn, mientras que este será el primer duelo entre ellos en la Liga Jawwy Élite.

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Al Hilal afronta el partido con la intención de regresar a los cuatro primeros puestos, de los que se ha alejado recientemente: el equipo ocupa la sexta posición de la clasificación con 17 puntos, fruto de cinco victorias, dos empates y una derrota.

El conjunto capitalino está a tres puntos de Al Fateh, cuarto clasificado, que tiene por delante un partido muy exigente ante Al Taawoun, quinto.

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Al Hilal buscará aprovechar el bache que atraviesa Al Qadsiah en las últimas semanas, ya que no ha ganado en las tres últimas jornadas: empató sin goles con Al Hazem y después perdió 1-2 ante Al Nassr y 2-3 ante Al Najma.

Estos malos resultados han hecho caer al conjunto de la Provincia Oriental hasta la duodécima posición de la clasificación, con solo 11 puntos, fruto de tres victorias y dos empates, mientras que ha perdido cuatro partidos.

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Al Nassr y Al Ettifaq: nuevo duelo entre Riad y Dammam

De forma muy similar al Al Hilal-Al Qadsiah, el próximo martes se disputará uno de los grandes duelos de la zona media de la tabla, entre dos equipos de Riad y Dammam, cuando Al Nassr visite a Al Ettifaq.

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El partido enfrenta a dos equipos que, en teoría, deberían estar entre los cuatro primeros, pero que acusan claramente esta temporada algunos malos resultados, lo que los ha dejado anclados en mitad de la tabla.

Al Nassr es noveno en la clasificación de la Liga Jawwy Élite con 14 puntos, fruto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, a solo un punto de Al Ettifaq, séptimo con 15 puntos, logrados con cinco victorias y cinco derrotas, sin ningún empate.

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Al Nassr logró reponerse recientemente de sus malos resultados al vencer 2-1 a Al Qadsiah y después 2-0 a Al Khaleej, antes de volver a tropezar con un empate 1-1 ante Al Riyadh en la última jornada.

El conjunto de Riad aspira a regresar a la senda de la victoria, sobre todo porque Al Ettifaq atraviesa claras dificultades en las últimas jornadas: solo ha ganado uno de sus cuatro últimos partidos, 2-1 ante Al Ansar, y ha perdido los otros tres, ante Neom (1-2), Al Taawoun (1-5) y Al Ahli (0-2).

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Al Fateh y Al Taawoun: duelo por los cuatro primeros puestos

Lejos de los cuatro grandes, la undécima jornada de la Liga Jawwy Élite deparará un partido de altura con una encendida pugna por los cuatro primeros puestos, cuando Al Taawoun visite a Al Fateh el próximo martes.

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Ambos equipos llegan al partido muy igualados: Al Fateh es cuarto en la clasificación con 20 puntos, fruto de seis victorias, dos empates y una derrota, dos puntos por delante de Al Taawoun, quinto con 18 puntos, logrados con seis victorias y dos derrotas.

Lo que añade aún más interés al encuentro es que los dos equipos llegan en un gran momento de forma: Al Fateh ha ganado sus dos últimos partidos, 3-0 ante Al Faisaly y 3-1 ante Al Kholood, después de empatar 1-1 con Al Hilal.

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Por su parte, Al Taawoun ha ganado tres de sus cuatro últimos partidos, ante Al Khaleej (5-4), Al Ettifaq (5-1) y Al Watan (2-0), y su única derrota fue ante Al Ittihad, líder de la clasificación, por 1-2.

Lo que complica la situación de ambos equipos en este partido es que el perdedor caerá en la clasificación, sobre todo si Al Hilal vence a Al Qadsiah, por lo que los dos saldrán a por la victoria o, como mínimo, a evitar la derrota.

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Al Ittihad y Al Hazem: duelo entre campeones

Otro de los grandes partidos de la undécima jornada de la Liga Jawwy Élite se disputará el próximo martes, cuando Al Hazem, vigente campeón tras ganar el título la temporada pasada, se enfrente a Al Ittihad, líder de la clasificación esta temporada.

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Al Ittihad está firmando una temporada extraordinaria: lidera la clasificación con 26 puntos, tras sumar ocho victorias y dos empates, sin conocer todavía la derrota.

El conjunto de Yeda aventaja en cuatro puntos a Al Ahli, segundo, y en cinco a Al Riyadh, tercero, lo que le garantiza conservar el liderato sea cual sea su resultado en esta jornada.

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Por su parte, Al Hazem no ofreció su mejor nivel al inicio de esta temporada, tras proclamarse campeón la pasada, y sufrió algunos malos resultados que lo alejaron de los puestos de cabeza.

Sin embargo, el vigente campeón ha recuperado el equilibrio en las últimas jornadas, con tres victorias en sus cuatro últimos partidos, ante Al Wehda (5-0), Al Khaleej (2-0) y Al Tadamon (3-1), y una única derrota, por la mínima, ante Al Riyadh.

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Estos buenos resultados han catapultado a Al Hazem hasta la undécima posición de la clasificación de la Liga Jawwy Élite, tras elevar su cuenta hasta los 13 puntos, fruto de cuatro victorias y un empate, además de cuatro derrotas.

Al Ahli y Al Riyadh: la gran batalla por el segundo puesto

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El partido más destacado de la jornada, sin embargo, es el que enfrentará el próximo martes a los dos equipos que se disputan el segundo puesto de la clasificación de la liga saudí sub-21 esta temporada: Al Ahli y Al Riyadh.

Al Ahli llega al partido con un balance inmaculado esta temporada, ya que es, junto a su vecino y eterno rival Al Ittihad, líder en solitario, el único equipo que todavía no ha perdido.

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El conjunto de Yeda ha disputado hasta ahora 10 partidos, con seis victorias y cuatro empates, lo que lo sitúa en la segunda posición de la clasificación con 22 puntos, a cuatro de Al Ittihad.

No obstante, Al Ahli podría perder esa segunda plaza si sufre su primera derrota de la temporada ante un Al Riyadh que vive uno de sus mejores momentos en la Liga Jawwy Élite.

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Al Riyadh ha ganado tres de los cuatro últimos partidos que ha disputado en la competición, ante Al Kholood y Al Hazem, ambos por la mínima, y ante Neom por 2-1, y su único tropiezo fue el empate 1-1 con Al Nassr en la última jornada.

Al Riyadh solo ha perdido el primer partido de la temporada, por la mínima ante Al Wehda, y desde entonces suma seis victorias y tres empates, lo que lo sitúa en la tercera posición de la clasificación con 21 puntos.

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Si Al Riyadh mantiene su buena racha y aprovecha el factor campo y el apoyo de su afición para arrebatar los tres puntos a Al Ahli, también le quitará la segunda posición, ya que lo superará por dos puntos.

Lo mejor y lo peor de la Liga Jawwy Élite

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En líneas generales, Al Ittihad y Al Ahli son los dos únicos equipos que no han perdido ningún partido esta temporada en la Liga Jawwy Élite, después de haber disputado 10 encuentros cada uno.

En el otro extremo, Al Ansar es el único equipo que todavía no ha ganado esta temporada, con seis derrotas y dos empates, lo que lo deja colista de la clasificación con dos puntos.

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Al Ettifaq sigue siendo el equipo más goleador de la temporada, con 30 tantos, mientras que Al Ittihad cuenta con la mejor defensa, con solo cuatro goles encajados.

En el plano individual, Musa Adam, figura de Al Ahli, se ha convertido en el máximo goleador de esta temporada de la Liga Jawwy Élite con nueve goles, uno más que Mohammed Al Eisi, jugador de Al Ettifaq; el caboverdiano Jefferson Ramos, delantero de Al Fateh; Ammar Al Ghamdi, delantero de Al Ittihad, y el senegalés Amadou Diang, de Al Hazem, que suman ocho goles cada uno.