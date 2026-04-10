Liga de Campeones: ¿Quién retransmite los partidos en directo por TV y en streaming?

Creada en 1955 como Copa de Europa, la Liga de Campeones sigue entusiasmando a millones. Cada temporada compiten los mejores equipos. El Real Madrid, con 15 títulos, es el más ganador. Cristiano Ronaldo ha conquistado cuatro. Además, el «Sr. Champions League» es el jugador con más partidos disputados (183) y el máximo goleador (140 goles).

Aquí puedes averiguar quién retransmite los partidos de la Liga de Campeones en directo por televisión y en streaming.

¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y streaming?

¿Hasta cuándo tienen DAZN y Amazon Prime Video los derechos?

DAZN mantendrá la Liga de Campeones hasta 2027, con casi todos los partidos en su plataforma. La excepción es el encuentro destacado de cada martes, exclusivo en Amazon Prime Video. Si un equipo alemán llega a la final, se emitirá en abierto.

De 2027/28 a 2030/31, Paramount+ emitirá la mayoría de los partidos de la Liga de Campeones. Prime Video mantendrá el encuentro destacado de los miércoles.

DAZN y Sky se quedaron sin derechos.

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