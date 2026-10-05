21 victorias en 26 partidos, el mejor ataque de la liga con 114 goles y la mejor defensa con 13 tantos encajados: nada de eso le sirvió el año pasado al equipo femenino del Borussia Dortmund. Hasta la última jornada se mantuvo la esperanza del ansiado ascenso a la 2. Liga, pero el segundo equipo del 1. FC Köln no falló y aseguró con una victoria su ventaja de dos puntos hasta la meta.

Para el ambicioso BVB, que fundó su sección de fútbol femenino en 2020, empezó en la categoría más baja y fue encadenando ascensos sin parar, aquello supuso un duro revés. «Nos habíamos marcado un objetivo deportivo y, en gran medida por culpa nuestra, no lo conseguimos. Por eso, naturalmente, todos estamos muy decepcionados», dijo un frustrado director general Carsten Cramer a Ruhr Nachrichten tras el final de la temporada.

Hay dos razones simples por las que no se logró el primer puesto ni el pase a la promoción de ascenso. Las de Dortmund no pudieron ganar ninguno de sus dos partidos contra el Köln y, además, dejaron escapar en los despachos los tres puntos que acabaron faltando para el ascenso directo. Precisamente ante el penúltimo de la clasificación final, el SV Deutz 05.

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Las mujeres del BVB tiran por la borda en los despachos el ascenso a la 2. Liga

El pasado septiembre, el BVB celebró allí una victoria sin sobresaltos por 3-0, con Sara Ito firmando el resultado final. El problema: la japonesa, que entró en el minuto 77, sí tenía licencia para jugar, pero no figuraba en el acta del partido. Por ello, la federación dio el encuentro por perdido a Dortmund con un 0-2.

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Así que las chicas del BVB tienen ahora que dar una vuelta de honor no deseada. Eso sí, hasta ahora la están iniciando de forma absolutamente fulgurante: con siete victorias en siete partidos y un balance goleador de 31:0, las de Westfalia lideran la tabla de la Regionalliga West por delante del segundo equipo del Bayer Leverkusen, que ganó seis de sus seis encuentros.

No es ni mucho menos un milagro, sino una normalidad planificada. «Respetamos a cada rival», dijo el 58 años Ralf Kellermann al kicker antes del inicio de la temporada. «Pero la plantilla está tan bien construida, tanto en calidad como en profundidad, que tenemos que ser campeonas y ganar la promoción de ascenso. Si no, algo habría salido mal.»

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El BVB fichó a seis jugadoras con más de 1000 partidos de experiencia en la Bundesliga

Para ello, el BVB, que invierte alrededor de 15 millones de euros para construirle a su equipo femenino un nuevo campo de entrenamiento en las inmediaciones del de los hombres, se ha reforzado con nombres destacados. Con Kellermann, el puesto de director deportivo fue ocupado por un hombre que ganó 20 títulos en sus 18 años en el VfL Wolfsburg. Entre ellos, en 2013, el triplete de liga, DFB-Pokal y Champions League, cuando Kellermann aún trabajaba como entrenador.

Con él llegó la goleadora Alexandra Popp, una de las futbolistas alemanas más conocidas y exitosas. Como Kellermann, firmó hasta 2029: en ese año, el BVB quiere haber llegado a la Bundesliga como muy tarde. Estos dos bombazos de mercado fueron la última prueba de lo en serio que se toma la directiva del Dortmund el fútbol femenino.

Además de Popp, también se incorporó a otras cinco jugadoras que acumulan en total más de 1000 partidos de experiencia en la Bundesliga. La portera internacional austriaca Manuela Zinsberger, que actualmente sigue de baja por una rotura del ligamento cruzado, llegó procedente del FC Arsenal.

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¿Cuántos goles ha marcado hasta ahora Alexandra Popp con el BVB?

El proyecto, tan ambicioso como creíble desde el principio, ha sido recibido con entusiasmo por el entorno del Borussia. El club vendió más de 1700 abonos para los partidos en el histórico estadio Rote Erde, que ya se llenó en el derbi contra el Schalke 04 con 10.000 espectadores y en el partido de copa contra el FC Bayern con 15.755. Tras tres encuentros en casa, la media de asistencia está actualmente en 3800; el MSV Duisburg, segundo en esta clasificación, está en 355.

Al frente del equipo está, por supuesto, la capitana Popp. También lidera la tabla de goleadoras y ha marcado hasta ahora ocho veces (una asistencia) en siete partidos. A nivel interno le sigue Rita Schumacher, que ya logró 25 tantos en 26 partidos la temporada pasada, con nueve participaciones de gol (cinco goles y cuatro asistencias). La nueva incorporación Ramona Maier, que llegó del equipo de la Bundesliga SGS Essen y en su día marcó 107 goles en 174 partidos oficiales con el Ingolstadt, suma cuatro dianas y dos asistencias.

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Balance oficial de las mujeres del BVB: 125 partidos de liga, 117 victorias

El dominio actual del equipo del entrenador Markus Högner provoca entretanto aburrimiento en la guardameta Laura van der Laan. No le llega nada a su portería y por eso tiene que recurrir a trucos psicológicos que le dio la entrenadora de porteras del Dortmund para no perder la concentración. «Que una pierda el foco no ocurre tan a menudo. Y cuando pasa, hay una u otra técnica con la que puedes volver a meterte en el partido», dijo, sin querer dar más detalles.

Será interesante ver si todo sigue tan recto como hasta ahora. Las de Dortmund han ganado 117 de 125 partidos de liga desde el inicio de la competición en 2021/22. El año pasado, sin embargo, la presión de tener que ascender sí o sí se hizo visible en algunas jugadoras en ciertos partidos. La enorme experiencia que se ha incorporado ahora debería convertir esta vez el ascenso en un trámite.

BVB: Los resultados de temporada de las mujeres del Borussia Dortmund