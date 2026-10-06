Los jugadores de la selección de Arabia Saudí dominaron los premios de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", tras proclamarse campeones de forma oficial.

La selección saudí venció a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos por 2-0, en el partido que las enfrentó este martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la final del torneo del Golfo.

Tras la conclusión del encuentro, la Federación de la Copa del Golfo de Fútbol dio a conocer a los ganadores de los premios a los mejores del torneo, en los que Arabia Saudí acaparó dichos galardones.

El comienzo fue en el partido de la final, donde Saleh Abu Al Shamat, jugador del Al Ahli y de la selección saudí, obtuvo el premio al mejor jugador del mismo.

Asimismo, Hamam Al Hammami recibió el premio al mejor jugador del torneo en términos generales, y Mohammed Al Owais el de mejor portero, mientras que el yemení Adel Abbas fue la única excepción, al obtener el premio al mejor jugador prometedor.

Por su parte, Firas Al Buraikan, delantero del Al Ahli y de la selección saudí, se llevó el premio de máximo goleador del torneo, tras marcar 3 goles, dos de ellos ante Omán y el último en la portería de la selección de los Emiratos Árabes Unidos.

Cabe recordar que este es el primer título de la selección saudí en 23 años, cuando se coronó en la Copa del Golfo Arábigo 2003, mientras que la selección de los Emiratos Árabes Unidos no logró recuperar el título que no conseguía desde 2013.