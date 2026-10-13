A pocas horas del esperado y candente duelo de la Liga de Campeones entre Barcelona y Galatasaray, se escuchó la voz de un turco experto en los interiores de ambos equipos para poner los puntos sobre las íes.

Con un mensaje que transmite mucho respeto y mucho desafío, la exleyenda del Galatasaray Erdal Keser analizó la realidad del equipo catalán y las posibilidades de su club de origen de darle la vuelta a la tortilla a los hombres de Hansi Flick.

Y la conclusión de sus palabras llegó en una sola frase que encenderá la polémica en España y Turquía a la vez: "Lamine Yamal es el próximo Messi, no hay duda de ello".

El Barcelona ha vuelto, pero el Galatasaray ya no es el que era

Keser, que vivió la experiencia europea con la camiseta del Galatasaray, reconoció que el Barcelona actual es completamente distinto, y dijo, en una entrevista con el diario español "As": "Toda Europa conoce bien al Barcelona porque es un equipo excepcional que ha vuelto a su mejor versión".

Pero su confianza en su antiguo equipo no fue menor. Según Keser, el Galatasaray actual posee lo que no tenía en los enfrentamientos anteriores, y cuenta con armas que lo hacen capaz de medirse al Barcelona de Flick.

Y el secreto de esa confianza reside en un solo nombre desde el punto de vista del exjugador del Galatasaray: Victor Osimhen.





Osimhen, el arma que no existía

Keser consideró que el delantero nigeriano es el verdadero punto de inflexión en la plantilla del equipo turco, y dijo con claridad: "Es el jugador más importante. Si está en buena forma física y puede jugar, será a favor del equipo. Puede cambiar el curso del partido por sí solo".

Y añadió, subrayando la magnitud de la diferencia: "Nunca antes tuvimos un jugador como él", una señal clara de que el Galatasaray cuenta ahora con un delantero de talla mundial capaz de castigar a cualquier defensa, incluso a la del Barcelona.

Keser también habló de Ilkay Gündogan, que jugó anteriormente en el Dortmund y en el Barcelona, y reveló que cuando dirigía la oficina de detección de talentos de la federación turca en Alemania, intentó convencerlo de representar a Turquía.

Y dijo de él: "Aporta equilibrio, inteligencia y una gran calidad al centro del campo", y consideró que su regreso a Turquía después de liderar al Manchester City y de su experiencia con el Barcelona es prueba del gran crecimiento que vive la liga turca en la atracción de estrellas.

Un elogio excepcional para la joya del Barcelona

Keser no ocultó su enorme admiración por el fenómeno joven del Barcelona, Lamine Yamal, que se ha convertido también en tema de conversación de la prensa en Turquía.

Y dijo: "No hay lugar para el debate en torno a Lamine Yamal. Es el próximo Messi, no hay otro jugador que tenga un talento como el suyo", y consideró que su capacidad para desordenar las defensas, crear ocasiones y controlar el ritmo del juego lo convertirá en la mayor amenaza para la que el Galatasaray deberá encontrar una solución con el fin de limitar su peligro.

Y en una parte llamativa de su análisis, Keser se detuvo en el caso de Karim Adeyemi, su excompañero en el Borussia Dortmund, explicando por qué brilló más fuera de Alemania.

Y dijo: "Allí no lo entendieron, y no aprovecharon su potencial latente: la desmarcada a la espalda de la línea defensiva", y considera que el club alemán no supo sacar partido de su velocidad y de sus movimientos sin balón, mientras que en el Barcelona encontró el sistema que sirve a sus cualidades.

Y añadió: "Es un jugador de gran prestigio, y actualmente se le considera uno de los futbolistas más importantes del Barcelona, y esto demuestra cómo el sistema cambia la calidad del jugador. Está en su mejor momento ahora".

Un último mensaje: solo existe el Barcelona

Keser cerró su análisis con una comparación llamativa entre las ligas europeas, al considerar que la liga turca se ha acercado mucho al nivel de la Bundesliga, de no ser por la presencia del Bayern de Múnich en otro nivel.

Y dijo: "En Alemania solo existe el Bayern de Múnich, y el resto de los equipos compiten con él", y aplicó la misma lógica a España: "En España la situación es parecida ahora. Hay el Barcelona, y luego hay los otros equipos".

Es un mensaje de confianza que envía Keser, cuyo contenido es que el fútbol turco ha evolucionado lo suficiente para competir con los grandes, y que el Galatasaray no será un invitado fácil en la noche europea del martes.







