Leyenda del Barcelona: el Real Madrid es el club más beneficiado por el arbitraje en Europa a lo largo de la historia

Una leyenda del Barcelona lanzó un duro ataque contra el Real Madrid, asegurando que es el equipo que más se ha beneficiado del arbitraje a lo largo de la historia.

Carles Rexach, exentrenador del Barcelona y una de las leyendas del club, acapara los titulares porque hoy, lunes, se estrenará un documental titulado "Correr para cobardes", una película sobre su vida producida por Mundo Deportivo y en colaboración con Movistar Plus.

Con motivo de este estreno, se realizó una entrevista con Rexach en el programa "El café de las ideas" de la emisora 2Cat, en la que abordó, entre otros asuntos, la cuestión del arbitraje tras la polémica que rodeó al derbi de Madrid de ayer, que vivió una gran controversia arbitral.

Y afirmó: "A lo largo de la historia, el Real Madrid ha sido el equipo más beneficiado, no solo en España, sino en Europa".

Y continuó: "Durante mi carrera como jugador, siempre perdíamos. Pensé que el sistema de videoarbitraje asistido, del que fui un firme partidario al principio, sería más eficaz. Pero si antes había un problema con el árbitro y sus asistentes, ahora tenemos el mismo problema más los responsables de la tecnología del vídeo, y no hemos avanzado apenas; seguimos en la misma situación de antes".

Rexach expresó su optimismo sobre el inicio de temporada del Barcelona: "No se trata de un optimismo excesivo, las cosas van bien, incluso de maravilla, pero mirándolo con objetividad y sin prejuicios, el Barcelona está actualmente en un nivel completamente distinto al del resto de equipos españoles".

Y prosiguió: "En este momento, el único equipo capaz de competir con fuerza contra el Barcelona es el Paris Saint-Germain; los demás no tienen ninguna opción. Juegan a otro ritmo, corren y realizan un gran esfuerzo. Todos estos jugadores están convencidos de sus posibilidades".

Rexach añadió: "Cuando llegas a una etapa de experiencia, puede que te invada cierto miedo al fracaso, pero cuando eres joven, las cosas van bien".

Y concluyó: "El Barcelona está rindiendo de forma excelente. Actualmente, aventajan en 6 puntos al Real Madrid, y cuando volvamos del parón, nos enfrentaremos pronto al Real Madrid en nuestro campo, y eso podría situar la diferencia en nueve puntos, y entonces las cosas empezarán a torcerse (para el conjunto blanco)".

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