Se han multiplicado las voces que reclaman sanciones ejemplares contra el Manchester City, encabezadas por la leyenda del fútbol inglés y exentrenador del Tottenham Hotspur, Harry Redknapp.

El Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos que se le imputaban, tras una investigación de cuatro años relacionada con sus prácticas financieras entre 2009 y 2018.

Se espera que el club recurra el fallo, mientras que la sanción definitiva aún no ha sido determinada.

Redknapp fue el director técnico del Tottenham durante el periodo que abarcan los cargos, cuando los Spurs competían con el City por la clasificación a la Liga de Campeones.





El Tottenham quedó en segunda posición en la lucha por la clasificación a la Liga de Campeones tanto en la temporada 2010-11 como en la 2011-12, mientras que el Manchester City acabó clasificándose para la máxima competición europea durante ese periodo.

Redknapp escribió en el diario "The Sun": "La condena al Manchester City en casi todos los cargos que se le imputan es un momento asombroso para el fútbol. Hay muchos que sentirán que tienen derecho a que se corrijan algunos errores, y yo soy uno de ellos".

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Redknapp recordó cómo los Spurs compitieron con el City por los puestos de Liga de Campeones: "En dos temporadas consecutivas, la 2010-11 y la 2011-12, terminamos el curso a un solo puesto de la clasificación. En mayo de 2011, la derrota por 1-0 ante el equipo de Roberto Mancini les dio su primera clasificación, y nuestro sueño se acabó en nuestras propias manos".

Y añadió: "¿Quién sabe qué habría pasado si los responsables del club se hubieran ceñido a las reglas como cualquier otro? La afición del Tottenham no será la única en sentirse engañada durante aquellas temporadas".

Sin embargo, Redknapp no quiere que la Premier League modifique las clasificaciones de la competición con carácter retroactivo ni que se despoje al City de sus títulos anteriores, y afirmó: "Todo este proceso ha sido un caos absoluto, pero aún estamos lejos de haberlo terminado. Reabrir todas aquellas temporadas pasadas causaría un daño enorme a una liga admirada por el mundo entero".

Y concluyó: "El Manchester City necesita un castigo, y que sirva de lección para los demás, pero tiene más sentido que las sanciones cubran los próximos años. Deben ser castigados con severidad, pero sería una locura retroceder y empezar a manipular los resultados del pasado".