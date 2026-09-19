Hussein Abdulghani, leyenda del Al-Ahli y exjugador de la selección de Arabia Saudita, cargó contra Marino Pušić, el director técnico del equipo, tras la derrota ante el Mamelodi Sundowns sudafricano por 2-1, en el marco de la Copa Intercontinental de Clubes, atribuyendo al entrenador una gran parte de la responsabilidad de la caída del equipo después del notable bajón en la segunda parte.

Abdulghani consideró que el Al-Ahli ofreció un nivel destacado durante la primera mitad del partido, pero perdió gran parte de su fuerza tras el descanso, ante la incapacidad de Pušić de gestionar el desarrollo del encuentro o de aprovechar los espacios que aparecieron a espaldas de la defensa del Sundowns, subrayando que las intervenciones del entrenador no ayudaron al equipo a recuperar su nivel.

Abdulghani declaró en unas manifestaciones a través del programa "Nadina": "Una derrota dolorosa para el equipo. En la primera parte el Al-Ahli entró de forma magnífica, pero en la segunda parte Pušić le falló al equipo, pues estaba rendido, no tuvo ninguna reacción y fracasó en aprovechar los espacios a espaldas del Sundowns".

La exleyenda del Al-Ahli añadió: "Sabía que el Sundowns iba a marcar, era cuestión de tiempo, y las intervenciones tácticas del entrenador en la segunda parte fueron extrañas. Brendarenko entró en el partido y no estuvo bien, y no sé el motivo de su participación".

Lee también: Enfado saudí: el batacazo del Al-Ahli ante el Sundowns reabre el expediente de Marruecos y Senegal

Abdulghani continuó con sus críticas a Pušić, considerando que el entrenador no leyó el ambiente del partido como era debido, y que sus decisiones tácticas contribuyeron a aumentar el sufrimiento del Al-Ahli en lugar de ayudarlo a lidiar con la presión del Sundowns, para llegar finalmente a una postura clara sobre el futuro del director técnico con el equipo.

Dijo: "Pušić no gestionó el partido con lógica, fue malo en gran medida. Es un entrenador taimado y no sabe manejar el ambiente del partido, y las intervenciones del entrenador causaron daño al Al-Ahli".

La estrella del Al-Ahli y exjugador de la selección de Arabia Saudita zanjó su postura sobre la continuidad de Pušić, subrayando que lo que el entrenador ofreció durante el último periodo, desde su punto de vista, no le da un motivo para volver a dirigir al equipo, especialmente tras la derrota ante el Sundowns y la forma en que gestionó los acontecimientos del partido.

Abdulghani concluyó sus declaraciones con un mensaje tajante al afirmar: "Pušić no debe volver con el equipo tras la serie de desastres que ha cometido", en una crítica directa al entrenador tras la derrota que privó al Al-Ahli de conseguir un resultado positivo ante el campeón de África.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"