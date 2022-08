Lewandowski: "Hubo conversaciones con el Madrid, pero no salió nada"

Robert Lewandowski ya es uno más en el FC Barcelona. El delantero polaco se estrenó a lo grande en el Camp Nou, con gol y dos asistencias en el Torneo Joan Gamper, y sobre todo una sensación de estar acoplado al sistema de Xavi Hernández.

El atacante habló en "SPORT1" sobre su salida del Bayern de Múnich, seguramente muy distinta a la que deseaba en un principio al tratar de forzar al conjunto bávaro a buscar su venta: "Lo que hemos vivido juntos como equipo en ocho años, nadie puede borrarlo. Cuando pienso en los cinco goles contra el Wolfsburgo, los 41 goles en la Bundesliga o el sextete con Hansi Flick, fueron momentos maravillosos".

@Getty

También se refirió a los aficionados del Bayern después de regalarles tantos goles y títulos: "Sé que eso lastimó a muchos fanáticos. Puedo entenderlo y ahora me disculpo por ello. En ese momento era importante y necesario para mí dejar claro que estaba listo para un cambio. Al final del día, todos somos humanos, ¿verdad? Después de doce años en Alemania, estaba claro para: he terminado aquí. Quería dejar eso claro, porque, por supuesto, no fue fácil para el Bayern aceptar una venta durante esta fase. Era una situación difícil para todos los involucrados y teníamos que encontrar la mejor solución", reconoció Lewandowski.

El jugador habló igualmente del que fue su representante, Maik Barthel, con el que ya no tiene ningún contacto, acerca del interés que en su momento tuvo el Real Madrid en su fichaje: "Hubo conversaciones con ellos pero no salió nada. Siempre quise jugar en LaLiga, eso lo tenía claro", reconoció el polaco. "Cuando el Barça llamó a la puerta esta vez, el Barça era la única opción para mí. Hubo otras ofertas, pero no me interesaron", aseveró.