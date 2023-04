Lewandowski: "Espero jugar con Messi la próxima temporada"

El punta polaco no oculta su deseo de compartir vestuario con el argentino en el Barça; además, revela que jugó lesionado el último Clásico de Copa.

"Espero jugar con Messi la próxima temporada", reconoció este martes el delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski.

Lewandowski llegó el pasado verano al Barcelona y no pudo coincidir con Messi en la Ciudad Condal. Si se cruzaron en el pasado Mundial de Qatar 2022, con la Selección Argentina venciendo a la de Polonia en Fase de Grupos del campeonato.

"Messi pertenece al Barça y si vuelve será algo increíble. Sabemos que su lugar es aquí en Barcelona. No sé lo que pasará, pero espero que la próxima temporada podamos jugar juntos", dijo Lewandowski, apostando por el retorno del rosarino. Lo hizo en el marcado de la 18º edición del libro de Relatos Solidarios del Deporte, que en este 2023 recauda fondos para la Fundación Lovaas.

En las últimas semanas, mucho se habla de un posible regreso de Messi al Camp Nou. ¿Puede ocurrir? No hay nada imposible, pero el club blaugrana todavía no ha dado un paso al frente. El vicepresidente Yuste reconoció contactos con el '30' del PSG y aunque la prensa deportiva catalana insiste una y otra vez especulando sobre el posible regreso del internacional albiceleste, el asunto es delicado.

Ahora mismo, GOAL puede asegurar que el Barça no ha trasladado ninguna oferta a Messi. Y también que no se ha producido ningún contacto entre Joan Laporta y Leo. Sí hubo una charla informal entre Jorge Messi y Laporta, reconocida por las partes y publicada en los medios, en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de realizar un homenaje.

Xavi Hernández estaría encantado con el regreso de Messi. Cree que encajaría en su sistema, le ve jugando en el centro del campo y suspira por dirigir al argentino. Además, el vestuario le recibiría con los brazos abiertos. El problema está en la delicada salud financiera del Barcelona, que ya está excedido en su "fair play" y que debe rebajar masa salarial por 200 millones de euros el próximo curso.

Lewandowski jugó lesionado el último Clásico

"Quizás tenga que empezar a hablar de la situación donde recibí el golpe frente al Real Madrid en el minuto 30 o 35", dijo, por otro lado, en relación a un golpe que sufrió en el último Clásico ante el equipo de Ancelotti, en el que un golpe de Eder Militao lo complicó físicamente.

"Quise jugar el partido para ayudar a mis compañeros para intentar hacer algo, pero desafortunadamente después de ese golpe, sobre todo en la segunda parte fue difícil para mí", señaló.

Y agregó: "Y tengo que decir que por mi ambición fue duro intentar ayudar al equipo, pero después de los primeros diez minutos del segundo tiempo debería haber pedido el cambio porque no podía seguir jugando. E incluso ayer el lunes por la mañana cuando me levanté, no podía andar. Pero lo intenté y durante el partido estuve bien porque trabajé con el fisioterapeuta y en el partido pude correr".