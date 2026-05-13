Leverkusen se suma a la pugna: ¿le arrebatará al Ajax, el «principal favorito», el fichaje?

Míchel, entrenador del Girona y objetivo del Ajax, también interesa al Bayer Leverkusen, según BILD. Así, el club holandés encuentra un rival de peso en la lucha por el técnico español.

El director técnico, Jordi Cruyff, prepara la próxima temporada y ya se menciona a Míchel en Ámsterdam como posible sucesor de Óscar García.

Según fuentes bien informadas, ya han comenzado las conversaciones. El columnista Henk Spaan, de Het Parool, insinuó que Míchel ya habría alcanzado un acuerdo con el Ajax la semana pasada. Davy Klaassen también habló de él a principios de esta semana en Ziggo Sport.

Sin embargo, el Ajax debe estar alerta, pues ahora el Bayer Leverkusen también tiene a Míchel en su lista. Según BILD, el técnico ya era candidato hace un año para sustituir a Xabi Alonso.

Sin embargo, en su momento se optó por Erik ten Hag, destituido tras unos pocos partidos, y luego por Kasper Hjulmand, que tampoco convenció.

Pese a haber jugado la Champions este curso, el Leverkusen vive una temporada decepcionante: es sexto y jugará la Europa League.

Tras etapas exitosas en Rayo Vallecano, Huesca y Girona, Míchel ha enfrentado mayores dificultades en las dos últimas temporadas. El curso pasado su equipo acabó decimosexto, y ahora el Girona vuelve a pelear por evitar el descenso. Actualmente es 18.º con tres jornadas por jugar, pero la tabla está tan apretada que la salvación sigue al alcance.