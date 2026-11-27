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Levante contra Racing Santander alineaciones probables
Del Levante, dirigido por Luis Castro, no hay información sobre la alineación probable, lesiones ni sanciones. Las novedades se añadirán a medida que se acerque el partido.
En el Racing de Jose López, Maguette Gueye y Andrés Martín figuran como bajas por lesión. No hay sancionados registrados en el conjunto cántabro.
Previa del partido
El Estadio Ciutat de València acoge el duelo de LaLiga entre el Levante y el Racing de Santander, dos equipos que llegan a la cita en momentos muy distintos de la tabla.
El conjunto de Luis Castro ocupa el puesto 15 y no termina de encontrar regularidad. Su última salida fue un 1-1 contra el Elche, un resultado más en una racha con un solo triunfo en los últimos cinco partidos.
El Racing de José López llega con otro ánimo. Es séptimo y acaba de ganar 3-2 a la Real Sociedad, una victoria que confirma que el recién ascendido compite sin complejos en Primera.
El Levante necesita sumar de tres en tres para alejarse de la zona baja, y su falta de gol pesa. Ha dejado la portería a cero en dos de sus últimos cinco encuentros, pero solo ha marcado cuatro tantos en ese tramo.
El Racing, por su parte, ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y suma nueve goles en ese periodo. Viaja a Valencia con la confianza alta, aunque con las bajas de Maguette Gueye y Andrés Martín.
Aquí tienes toda la información para seguir el partido: canal de TV, horario, novedades de ambos equipos y datos previos.
Estado de forma
El Levante suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el 1-1 ante el Elche en LaLiga. Antes ganó 1-2 en la Copa del Rey al CD Tarancón y empató 0-0 con el Celta de Vigo. Perdió 0-2 con el Atlético de Madrid y 2-1 con la Real Sociedad. En total, marcó cuatro goles y encajó seis.
El Racing de Santander acumula cuatro victorias y una derrota en el mismo tramo. Ganó 3-2 a la Real Sociedad en su último compromiso y 1-2 al Málaga unas jornadas antes. Su único tropiezo fue un 0-3 ante el Real Madrid. El equipo cántabro firmó nueve goles a favor y siete en contra.
Historial de enfrentamientos
Cara a cara
El último precedente fue el 6 de abril de 2025 en Segunda División, con victoria del Levante por 3-1 en casa. En los cinco precedentes registrados, Levante y Racing ganaron dos partidos cada uno y empataron uno. Ambos equipos marcaron seis goles en esas cinco citas.
La clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|13
|12
|0
|1
|51
|15
|+36
|36
W
W
W
L
W
|2
|13
|11
|0
|2
|33
|11
|+22
|33
W
W
W
W
W
|3
|13
|10
|1
|2
|26
|10
|+16
|31
W
L
W
W
W
|4
|13
|8
|3
|2
|21
|16
|+5
|27
D
W
W
D
L
|5
|13
|7
|1
|5
|23
|23
|0
|22
L
W
L
W
W
|6
|13
|5
|4
|4
|18
|20
|-2
|19
D
D
L
W
L
|7
|13
|5
|2
|6
|20
|32
|-12
|17
W
W
L
W
L
|8
|12
|4
|4
|4
|15
|12
|+3
|16
L
D
W
W
L
|9
|13
|4
|4
|5
|18
|18
|0
|16
W
D
L
D
L
|10
|13
|4
|3
|6
|19
|18
|+1
|15
L
W
L
W
D
|11
|13
|4
|3
|6
|14
|14
|0
|15
W
D
W
L
L
|12
|13
|3
|6
|4
|16
|17
|-1
|15
L
D
W
L
D
|13
|13
|4
|3
|6
|13
|23
|-10
|15
W
D
L
L
W
|14
|13
|2
|7
|4
|11
|12
|-1
|13
L
D
L
D
W
|15
|13
|2
|6
|5
|17
|22
|-5
|12
D
D
L
L
W
|16
|12
|3
|3
|6
|15
|22
|-7
|12
L
L
W
L
D
|17
|13
|3
|3
|7
|9
|20
|-11
|12
W
L
W
L
D
|18
|13
|3
|3
|7
|8
|21
|-13
|12
L
L
W
L
D
|19
|13
|2
|5
|6
|15
|21
|-6
|11
D
L
L
W
D
|20
|13
|0
|5
|8
|9
|24
|-15
|5
L
L
L
D
L
En la clasificación de Primera División, el Levante ocupa el puesto 15 y el Racing de Santander, el séptimo.