Noticias del equipo

Del Levante, dirigido por Luis Castro, no hay información sobre la alineación probable, lesiones ni sanciones. Las novedades se añadirán a medida que se acerque el partido.

En el Racing de Jose López, Maguette Gueye y Andrés Martín figuran como bajas por lesión. No hay sancionados registrados en el conjunto cántabro.

Previa del partido

Primera División - Jornada 14 27 nov 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

El Estadio Ciutat de València acoge el duelo de LaLiga entre el Levante y el Racing de Santander, dos equipos que llegan a la cita en momentos muy distintos de la tabla.

El conjunto de Luis Castro ocupa el puesto 15 y no termina de encontrar regularidad. Su última salida fue un 1-1 contra el Elche, un resultado más en una racha con un solo triunfo en los últimos cinco partidos.

El Racing de José López llega con otro ánimo. Es séptimo y acaba de ganar 3-2 a la Real Sociedad, una victoria que confirma que el recién ascendido compite sin complejos en Primera.

El Levante necesita sumar de tres en tres para alejarse de la zona baja, y su falta de gol pesa. Ha dejado la portería a cero en dos de sus últimos cinco encuentros, pero solo ha marcado cuatro tantos en ese tramo.

El Racing, por su parte, ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y suma nueve goles en ese periodo. Viaja a Valencia con la confianza alta, aunque con las bajas de Maguette Gueye y Andrés Martín.

Aquí tienes toda la información para seguir el partido: canal de TV, horario, novedades de ambos equipos y datos previos.

Estado de forma

El Levante suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el 1-1 ante el Elche en LaLiga. Antes ganó 1-2 en la Copa del Rey al CD Tarancón y empató 0-0 con el Celta de Vigo. Perdió 0-2 con el Atlético de Madrid y 2-1 con la Real Sociedad. En total, marcó cuatro goles y encajó seis.

El Racing de Santander acumula cuatro victorias y una derrota en el mismo tramo. Ganó 3-2 a la Real Sociedad en su último compromiso y 1-2 al Málaga unas jornadas antes. Su único tropiezo fue un 0-3 ante el Real Madrid. El equipo cántabro firmó nueve goles a favor y siete en contra.

Historial de enfrentamientos

El último precedente fue el 6 de abril de 2025 en Segunda División, con victoria del Levante por 3-1 en casa. En los cinco precedentes registrados, Levante y Racing ganaron dos partidos cada uno y empataron uno. Ambos equipos marcaron seis goles en esas cinco citas.

La clasificación

En la clasificación de Primera División, el Levante ocupa el puesto 15 y el Racing de Santander, el séptimo.