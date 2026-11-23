Noticias del equipo

Luis Castro podrá contar con una alineación probable formada por Mathew Ryan bajo palos; Jeremy Toljan, Aissa Mandi, Nacho Pérez e Ifeanyi Ndukwe en defensa; Jon Olasagasti, Hugo Sotelo y Dani Requena en el centro del campo; y Roger Brugué, Thiago Fernández y Etta Eyong en ataque. Manuel Sánchez es la única baja confirmada por lesión en el equipo local.

Por parte del Elche, Martín Anselmi afronta el partido con varias ausencias importantes. Yago Santiago, Gonzalo Villar, Ali Houary, Adam Boayar y Buba Sangaré están todos en la enfermería. El once probable visitante contaría con Matías Dituro en portería; Federico Redondo, Rubén Sánchez, Roy Revivo y Víctor Chust en defensa; Martim Neto, Ezequiel Ponce, Javi Morcillo y Lucas Cepeda en el centro; y Germán Valera y Fer Niño en punta.

Previa del partido

Primera División - Jornada 13 23 nov 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante y Elche se enfrentan en el Estadio Ciudad de Valencia en un duelo de Primera División que tiene mucho en juego para los dos equipos en la tabla.

Los locales llegan al partido con Luis Castro en el banquillo, buscando recuperar sensaciones tras una racha irregular que incluye dos derrotas consecutivas en liga. El equipo granota mostró su mejor versión en la victoria por 3-1 ante el Athletic Club, pero los tropiezos frente al Atlético de Madrid y la Real Sociedad han frenado su impulso.

El Elche, dirigido por Martín Anselmi, atraviesa un momento aún más delicado. Los franjiverdes han perdido sus dos últimos partidos de liga, cayendo ante el Real Betis y el Valencia sin marcar un solo gol en esos encuentros.

Ambos conjuntos se encuentran en la parte baja de la clasificación, lo que convierte este choque en un partido de vital importancia para alejarse de los puestos de descenso.

El historial reciente entre estos equipos ha sido favorable para Levante, que ganó el último enfrentamiento en casa por 3-2 en enero de 2026. Sin embargo, el Elche sabe que puede competir, como demostró con su victoria 2-0 en el encuentro anterior.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Estado de forma

Levante llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el CD Tarancón en Copa del Rey el 12 de noviembre, mientras que en liga el equipo no ha pasado del empate a cero frente al Celta de Vigo. La mejor actuación del conjunto de Luis Castro en este período fue el triunfo por 3-1 sobre el Athletic Club, aunque las derrotas ante el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ensombrecen el balance.

El Elche presenta el mismo registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los franjiverdes no han marcado en sus dos últimas salidas de liga, perdiendo 2-0 ante el Betis y 1-0 frente al Valencia. En el lado positivo, la victoria por 3-0 en Vallecas fue el punto más alto de su reciente trayectoria.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 23 de enero de 2026 en Primera División, con victoria del Levante por 3-2 en el Estadio Ciudad de Valencia. Antes de ese partido, el Elche se impuso 2-0 como local en agosto de 2025, en la que fue la primera jornada de la temporada 2025-26. En los últimos cinco duelos entre ambos conjuntos, el Levante acumula tres victorias por una del Elche, con un empate.

La clasificación

En la clasificación de Primera División, Levante ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Elche se sitúa en el decimoctavo puesto.