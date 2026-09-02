El belga Bisiwu, extremo del filial del Barcelona, tuvo que abandonar la final de la Copa Cataluña, ante el Sabadell, la noche del miércoles, en camilla, tras sufrir una grave lesión.

El diario "Sport" informó de que Bisiwu abandonó el encuentro después de sufrir una fuerte entrada en el tobillo por parte de un defensa del Sabadell, en el estadio Nova Creu Alta.

El extremo belga sufrió una lesión en su tobillo izquierdo, tras una fuerte entrada del jugador Pipa, y no pudo disputar más de 10 minutos del partido antes de verse obligado a abandonar el terreno de juego.

El suceso ocurrió cuando Bisiwu intentaba girar y desprenderse de Pipa, momento en el que el extremo catalán recibió el balón y, en el instante en que trató de realizar el movimiento para encarar al defensa, el lateral derecho del Sabadell le pisó directamente el talón del pie.

Fue una acción muy violenta, que dejó al jugador tendido sobre el césped, sufriendo claramente por el dolor, pero lo sorprendente es que el árbitro del partido ni siquiera señaló falta en esta jugada.

Bisiwu no tardó en solicitar la intervención del cuerpo médico y, tras confirmar que padecía dolores, el cuerpo médico decidió que lo mejor era no arriesgar y sustituirlo. El jugador belga abandonó el terreno de juego sufriendo visiblemente por el dolor y cojeando de forma notable, unas imágenes que no invitan en absoluto al optimismo y que, de hecho, acabaron con su salida del campo en camilla.

Bisiwu se había incorporado al filial del Barcelona para participar en los primeros partidos de la temporada y continuar su proceso de adaptación dentro de la entidad catalana.

La llegada de Bisiwu al Barcelona también había dejado buenas impresiones durante la pretemporada, y el jugador belga tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo, además de ser uno de los futbolistas más destacados en el amistoso ante el Basilea, donde logró marcar dos goles que llamaron la atención del cuerpo técnico.

Su nivel generó numerosas expectativas, y el club contaba con él para seguir progresando y creciendo durante los próximos meses.

Bisiwu se someterá a nuevas pruebas médicas mañana jueves, que permitirán determinar con mayor precisión la gravedad de la lesión en su tobillo, así como definir el tiempo que estará ausente de los terrenos de juego.