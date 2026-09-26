Tras una asistencia de la estrella del Bayern Michael Olise, el delantero del Real Madrid marcó en el minuto 54 el 1-0 para Les Bleus con un potente remate, en un partido en el que en la banda el nuevo seleccionador Zinedine Zidane debutó.

Sin embargo, inmediatamente después del gol, que al final le daría a Francia una ajustada victoria a domicilio, Mbappé comenzó a cojear levemente y se llevó la mano a la rodilla. Tras una breve celebración, fue atendido por el cuerpo médico de los franceses con gesto de dolor y poco después regresó inicialmente al campo. No obstante, su vuelta duró solo unos minutos, antes de que Mbappé cayera al suelo y señalara que no podía seguir jugando. La expresión del jugador de 27 años era de gran preocupación y Zidane informó tras el partido de que su capitán "se hiperextendió la rodilla al disparar".

La federación francesa TFF se pronunció poco después con un primer diagnóstico: "Kylian Mbappé se lesionó la rodilla en el gol de la victoria. Ha sufrido una lesión en el tendón y regresará a Madrid para recibir tratamiento".

¿Cuándo tuvo que ser sustituido Kylian Mbappé ante Turquía?

En el minuto 59, Mbappé fue sustituido por Désiré Doué y se marchó frustrado en dirección al vestuario. Zidane ya se mostró de todo menos optimista al término del partido: "Por desgracia, no tiene buena pinta", afirmó el técnico de 54 años, que además anunció que Mbappé no volverá a jugar en los próximos partidos de la Nations League, en Bélgica el lunes, contra Italia el próximo viernes y de nuevo contra Bélgica el 5 de octubre. En lugar de eso, Mbappé abandonará antes de tiempo la concentración de la Equipe Tricolore.

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La preocupación, mientras tanto, también será lógica en Madrid. Su compañero en el Real Arda Güler, que ejerció de mediapunta con Turquía, se interesó todavía sobre el césped por la lesión de Mbappé. El superastro también está mostrando olfato goleador esta temporada: tras ocho partidos en todas las competiciones en 2026/27 con el Real, Mbappé ya suma ocho goles y dos asistencias.