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«Les hemos ganado dos veces y no vamos a parar»... De la Fuente calienta el ambiente de cara al partido contra Francia

Francia vs España
Francia
España
World Cup
M. Merino
L. de la Fuente
Unai Simón
Francia
España
EE. UU.

¿Quién vencerá al otro?

Las estrellas de la selección española han enviado mensajes de confianza a sus homólogos franceses, víspera del partido de semifinales del Mundial 2026, asegurando que su juego colectivo les bastará para alcanzar la final.

En declaraciones a la prensa española, el portero Unai Simón, el centrocampista Mikel Merino y el seleccionador Luis de la Fuente han expresado su confianza en superar a Francia, pese a que los «Gallos» parten como favoritos.

Simón declaró a «Cadena Cope»: «Francia es, sin duda, una gran potencia futbolística, pero tenemos una confianza enorme en nuestro juego. Nuestra mentalidad se basa en que, si cada uno da lo mejor de sí mismo, ningún equipo puede derrotarnos».

«Francia tiene atacantes excepcionales como Dembélé y Mbappé, pero nuestra fuerza es el grupo y nuestro plan de juego; es muy difícil vencernos», añadió.

Merino, en declaraciones a «Marca», añadió: «Si jugamos a nuestro nivel, mantenemos nuestro estilo y controlamos los momentos clave, cualquier jugador suyo puede crear peligro, así que debemos estar muy concentrados».

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Añadió que ser favoritos no garantiza nada y que deben vigilar las cualidades individuales de los franceses.

El seleccionador De la Fuente, en Cadena SER, destacó que España contrasta con el estilo francés: «Antes del partido contra Portugal dije que jugaríamos contra un equipo similar; ahora es diferente: somos opuestos. A ellos les gusta el juego rápido, así que debemos controlar el partido».

Reconoce un punto débil: «Nos exponemos, pero tenemos una defensa sólida y buscamos el equilibrio. Conocemos sus fortalezas, pero no renunciaremos a nuestro estilo; les hemos ganado en los dos últimos partidos».

El decisivo duelo de mañana martes enfrenta dos filosofías: la calidad individual y el contraataque francés frente a la posesión y el juego colectivo español.

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