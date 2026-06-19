«¡Les daremos caza!». Tebas se hace eco de la indignación del Barcelona... y desata la batalla contra el Real Madrid

En medio de la guerra dialéctica que vive el fútbol español, Javier Tebas rompió su silencio y respondió con contundencia a la carta del Barcelona. Aseguró que La Liga no tolerará ataques a la integridad de la competición y reiteró su batalla legal contra el Real Madrid.

La réplica de Tebas llegó 48 horas después de la carta que Rafa Yusti, vicepresidente azulgrana, envió el miércoles a La Liga, a la Federación Española de Fútbol y a la Comisión de Árbitros.

En ella exigía una «actuación urgente» y medidas legales contra Florentino Pérez por sus declaraciones de los días 12 y 13 de mayo, que el club catalán consideró «un ataque al honor y la integridad de las instituciones y las competiciones».

En su carta, revelada por «Mundo Deportivo», Tebas respaldó la preocupación azulgrana y recordó que La Liga ya actuó primero contra el Real Madrid.

El directivo recordó que las declaraciones de los clubes que atentan contra los valores institucionales son «inaceptables», más aún sin pruebas que respalden las insinuaciones de soborno a los árbitros en el caso Negreira.

Recordó las medidas adoptadas para proteger la reputación de la Liga y afirmó: «Hemos condenado repetidamente al Real Madrid y sus prácticas habituales a través de nuestros canales oficiales y de la televisión de la Liga».

Recordó que la Liga demandó al Madrid ante la Comisión de Competiciones de la Federación, recurrió su resolución ante el Tribunal Administrativo del Deporte y presentó un tercer recurso tras la desestimación del caso.

En 2025 La Liga volvió a defender el sistema arbitral y rechazó las exigencias del Real Madrid de reformarlo y apartar a los colegiados vinculados a la era Negreira.

Tebas cerró su carta reafirmando que LaLiga seguirá actuando como «fiscal especial» para esclarecer los hechos y condenará cualquier ataque a la legitimidad de las competiciones o a la labor arbitral, subrayando su compromiso. absoluto de La Liga a adoptar las medidas necesarias contra quien intente dañar su reputación.

Con esta respuesta, Tebas marca una nueva línea roja frente al Real Madrid y confirma que la guerra judicial y mediática en el fútbol español seguirá escalando.