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imago-sport-1082077879.jpgPro Shots
Bart DHanis

Traducido por

Lequincio Zeefuik causa una impresión gigantesca y guía al Fortuna ante el FC Groningen

FC Groningen vs Fortuna Sittard
FC Groningen
Fortuna Sittard
Eredivisie

El Fortuna Sittard logró una victoria este viernes por la noche en su visita al FC Groningen: 2-3. Lequincio Zeefuik tiró de su equipo con un golazo y una gran asistencia.

Antes del primer cuarto de hora, el Fortuna Sittard se puso por delante en Groningen. Lecquinio Zeefuik dejó atrás a Thijmen Blokzijl con un recorte en el área y, acto seguido, el delantero la puso perfecta atrás para Mohamed Ihattaren. El centrocampista no controló y remató de primeras para marcar.

Poco pudo disfrutar el Fortuna de la ventaja. Tras un magnífico golpeo de Etienne Vaessen, Thom van Bergen se zafó de su rival, cedió para Jorg Schreuders, que a continuación asistió a David van der Werff: 1-1.

Poco después, sin embargo, el conjunto de Limburgo volvió a adelantarse. Esta vez fue el propio Zeefuik quien marcó. Fue enviado a la espalda de la defensa del Groningen y picó el balón de forma brillante por encima de Vaessen.

En la segunda parte, el Groningen ofreció una mejor versión. El Orgullo del Norte estuvo muy cerca del gol en varias ocasiones. Así, Thom van Bergen cabeceó un centro al palo.

También Tika de Jonge vio cómo un cabezazo suyo se marchaba rozando el poste por el lado equivocado. Al final, el Groningen vio cómo entraba en acción una ley del fútbol tan antigua como el propio juego: el Fortuna se puso con 1-3.

El conjunto de Limburgo presionó en el centro del campo y recuperó el balón por medio de Edouard Michut. El francés asistió a Anthony Descotte, que marcó con un disparo desde justo fuera del área.

En la recta final del encuentro, el FC Groningen parecía que iba a tener un penalti, pero el VAR lo impidió. El suplente Ondrejka sí fue derribado, pero estaba en fuera de juego.

A tres minutos del final, el FC Groningen logró meterse de nuevo en el partido. Justin Hubner quiso cabecear el balón hacia atrás para el portero Mathijs Branderhorst, pero este acababa de dar un paso al frente, por lo que el balón acabó por encima de él en propia puerta: 2-3.

Gracias a la victoria del Fortuna, el club es ahora quinto en la Eredivisie de la VriendenLoterij (7 puntos en 4 partidos). El FC Groningen es sexto (6 puntos en 4 partidos).

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