Leonne Stentler se disculpó tras difundir información errónea sobre James Rodríguez

Leonne Stentler, analista de la NOS, dio datos erróneos al comentar el descanso del Colombia-Suiza (0-0; Suiza avanzó tras los penaltis).

Durante la transmisión, le pidieron su opinión sobre James Rodríguez, quien, a sus 34 años, jugaba su tercer Mundial en Estados Unidos.

«Sigue siendo un jugador de la selección. Ha tenido momentos en los que se aprecia su calidad. Es curioso, porque esta temporada solo ha disputado 276 minutos con su club».

«Ahora, con esta segunda parte, suma 296 minutos (el cálculo no parece cuadrar, nota del editor)», continúa. «Está subiendo bien esa media. Este pase es un pase típico de Rodríguez», concluye.

En X, muchos usuarios reaccionaron a sus palabras: «Leonne Stentler afirma, sin que nadie la corrija, que James solo jugó 276 minutos la temporada pasada. Leonne, James superó los 1400», recordó un tuit.

Rodríguez fichó en febrero de 2026 por el Minnesota United FC, donde jugó 294 minutos en ocho partidos, y antes militó en el Club León FC, con el que sumó 1237 minutos.

Esta temporada ha sumado ocho partidos con la selección de Colombia, con más de 450 minutos.