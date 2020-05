Leonel Álvarez sueña con dirigir al Atlético Nacional y ser campeón muchas veces

El ex-técnico de la Selección Colombia habló de sus intenciones por estar al frente del equipo con el que ganó la Libertadores 1989.

Pocas veces el mundo del fútbol genera situaciones de amor y odio tan particulares como la que vive desde hace unos años Leonel Álvarez con , más puntualmente con su afición.

Quien fuera el autor del penal con el que no solo el Verdolaga, sino también , levantara su primera , no es del todo aceptado en las huestes verdes y blancas por su pasado como técnico del Independiente Medellín y algún video que circuló en redes sociales insinuando favorecimientos arbitrales al equipo paisa.

Aquel Leonel Álvarez, insignia del 89 y del medio campo, cuya camiseta número 14 estaba en el de idolatrías, dejó de serlo para un gran sector de la hinchada luego de su paso por el equipo rival de plaza. Pese a esto, 'Leo' sigue firme en sus intenciones de dirigir a Nacional, como lo manifestó una vez más en DirecTV Sports.

"A mi me cobran algo que es normal, por haber sido campeón con Medellín, de pronto algún mal entendido. Pero que a mi me gustaría dirigir a Nacional, claro. ¿Quién no anhela o desea algún día coger a Nacional? Claro, todo entrenador", afirmó quien también fuera técnico del .

Pero las ambiciones de Álvarez van más allá a simplemente ocupar el cargo de técnico, pues sueña escribir una nueva página dorada en la historia del 'Rey de Copas' respaldado por sus tres títulos locales obtenidos: "Además soy ganador y sé que si me dan la oportunidad de dirigir a Nacional, estoy convencido, que no voy a ser campeón solamente una vez... Muchas veces, muchas veces. Además soy profesional y necesito vivir y comer también, como todos los entrenadores".

El ex-jugador también resaltó las cualidades que tiene el Verde como club, con una infraestructura sólida en cuando a sedes deportivas y administrativas, así como una solvencia institucional que lo ha sostenido en la élite del fútbol colombiano y retornado protagonismo a nivel internacional con nuevos éxitos en los últimos años: "Todas las herramientas, todo lo que tiene Nacional, le gustaría disfrutarlo a cualquier entrenador", finalizó.