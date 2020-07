Leo Valencia no niega las peleas por las que está condenado judicialmente

El número 10 de Colo Colo se refirió al testimonio de Valeria Pérez como información falsa y aseguró que la justicia "desacreditará las mentiras".

Leo Valencia no la pasa bien. Condenado por violencia intrafamiliar en 2014 y funado por su ex pareja Valeria Pérez en Instagram por el no pago de la pensión de alimentos, salió a defenderse negando las acusaciones. "Hablo porque estoy viva y por que ahora les puedo contar. Años soportando junto a mis hijos porque nunca nadie me defendió. Y ahora no tengo más miedo", había expuesto Pérez. "(Son) intentos claros de perjudicar mi imagen -mediante información falsa- ante la opinión pública y los hinchas del fútbol", respondió en una carta que puedes revisar a continuación:

En los últimos días he leído en diversas publicaciones, que ha realizado mi ex pareja Valeria empleando sus redes sociales, intentos claros de perjudicar mi imagen -mediante información falsa- ante la opinión pública y los hinchas del fútbol.

Me habían contado que ninguna separación es fácil. He comprobado que son momentos muy difíciles para todos. Existen discusiones y peleas. Por supuesto que sí. Negarlo sería absurdo. Pero de ahí a inventar las mentiras que se están diciendo hay una distancia enorme.

Esto me provoca mucha tristeza, pues parece que Valeria ha olvidado los años de feliz convivencia que mantuvimos junto a nuestros hijos, incluso en el extranjero.

La justicia de nuestro país, en la que creo firmemente, se está ocupando de desacreditar una a una todas esas mentiras y pido a todos esperar a que en los Tribunales se aclare todo antes de emitir un juicio.

Por respeto a mi familia y en especial a mis hijos, que son lo más importante en mi vida, prefiero no responder a esas publicaciones, manteniendo esta separación en el ámbito de lo privado.

Solo quería manifestar esto por respeto a , mi club; a sus millones de hinchas y a todas aquellas personas que se han sorprendido con estas informaciones.

Un abrazo a todos,

Leo

En las últimas horas, en nombre de Marcelo Espina Blanco & Negro le pidió explicaciones y antecedentes al jugador, que será tema en el directorio de este miércoles.

Las dos agresiones físicas por las que fue condenado por violencia intrafamiliar, detalladas en el fallo judicial:

27/10/2013: "...ya individualizado, este luego de una discusión la golpeó, en el rostro, ocasionándole lesiones de carácter médico leve, consistentes en lesión contusa en zona malar lateral izquierda, eritematosa, con leve aumento de volumen..."

26/11/2013: "...el imputado procedió a agredir a la victima causándole lesiones consistentes en lesión contusa erosiva en brazo derecho y antebrazo izquierdo de carácter leve...".