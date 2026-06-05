Lennart Karl, excluido de la selección alemana para el Mundial: este es su sustituto

Lennart Karl, delantero de 18 años del Bayern de Múnich, se lesionó el viernes con la selección alemana y se pierde el Mundial. El técnico Julian Nagelsmann ya busca sustituto.

La sorpresa llegó a primera hora, cuando el jugador se lastimó en el entrenamiento y fue trasladado al hospital. Nagelsmann ya se mostró pesimista: «No pinta bien», dijo.

Poco después se confirmó lo peor: Karl se pierde el torneo y deja la concentración. Es un duro golpe para el joven, que había brillado en la preparación.

En las últimas semanas se había convertido en una de las sorpresas de la selección y parecía candidato a tener minutos en el torneo. La semana pasada fue titular en el amistoso ante Finlandia, ganado 4-0.

La Federación Alemana actuó rápido: según Florian Plettenberg, de Sky Sport, Assan Ouedraogo, centrocampista de 20 años del RB Leipzig, ocupará su lugar.

Nagelsmann ya se lo ha comunicado al jugador y ha informado al RB Leipzig. Ouedraogo, que estaba de vacaciones en España, se unirá al grupo en Chicago cuanto antes.

Para Ouedraogo, que en noviembre jugó su único partido internacional con Alemania, se cumple así, de forma inesperada, un sueño.