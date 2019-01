Lenglet: "Piensas que por ser estrella, Messi lleva otra vida y es muy humilde"

El central del Barcelona vive el miércoles un momento especial en su regreso al Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla.

Clement Lenglet vive este miércoles un momento muy especial en su carrera al volver a enfrentarse al Sevilla, club con el que debutó en España y que el ha permitido fichar por el Barcelona, donde le ha sorprendido la "humildad" de Messi.

"Al final te sorprendes. Parece imposible, cuando lo ves jugar, cuando ves desde fuera lo que hace, que luego sea tan sencillo. Es muy humilde. Pensaba que al ser estrellas mundiales podían vivir otra vida; no sé… Al final estás tan metido, tan concentrado en los entrenamientos, que no piensas en donde estás, ni con quién estás. Es todo más fácil. Hay un entrenamiento y tratas de hacerlo bien; hay un partido y tratas de hacerlo bien. Luego, sí, es verdad que cuando llego a casa hay días en los que me pongo a pensar todo lo que estoy viviendo. Estar al lado del mejor jugador del mundo, de la historia, y de tantos grandes jugadores es muy fuerte para mí", comentó a ABC de Sevilla.

La adaptación: "El míster me habla bastante. También Piqué, que es de los mejores del mundo en mi puesto, te va diciendo. En los entrenamientos hacemos mucho juegos cortitos. Hay que presionar siempre. Si ves que va un compañero a presionar, pues allí vas tú también. Lo que pasa es que en el Barcelona jugamos con una defensa muy adelantada. Al principio es normal que tengas que ajustar algunas cosas. Como central… tener la portería a 50 metros se hace raro al inicio. Luego ya vas adquiriendo los conceptos".

Mantiene contacto con sus antiguos compañeros: "No hablo todos los días, pero a cada momento nos escribimos por whatsapp. Con Wissam (por Ben Yedder), Amadou, Mercado, Escudero, Carriço…".

Teme a Ben Yedder: "Es un delantero de una gran calidad. En los últimos metros tiene muchísimo peligro. Habrá que vigilarlo de cerca".

Jugar en el Pizjuán de visitante: "Va a ser muy raro. El ambiente, entrar en el vestuario de visitante; también escuchar el Himno como rival. Es muy especial. Jugar contra el Sevilla siempre es difícil. Lo digo yo y lo dice todo el que lo haya hecho en el Sánchez-Pizjuán. Va a ser mi primera vez, pero sé que allí lo darán todo. Yo, sinceramente, veo la eliminatoria complicada para los dos equipos.

Su recibimiento por parte de la afición: "Yo… a la afición del Sevilla le estaré agradecida por su trato durante toda mi vida, pero ahora me debo al Barcelona. Fue un año y medio increíble, forma ya parte de lo que soy y que no me he olvidado cómo animan".