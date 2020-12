Lemar recupera el terreno perdido y se gana la confianza de Simeone

Brilló en Mestalla y tras el percance de Carrasco, podría tener su oportunidad ante Valladolid y Salzburgo

Diego Pablo Simeone está contento con la progresión de Thomas Lemar. No esconde que lleva tiempo entrenando bien, le ve con ganas y está empezando a recuperar el terreno perdido. A estas alturas, resulta imposible obviar que hasta ahora, el rendimiento del jugador de Guadalupe ha estado muy por debajo de su precio -70 millones de euros-, como tampoco se puede ocultar que, de haber recibido una buena oferta el pasado mercado, el francés habría salido del Atleti. Sí llegaron posibilidades de cesión a otros equipos y Simeone no quiso. Si el club no iba a ingresar dinero y recuperar parte de la inversión, prefería quedarse con Lemar.

¿Por qué? Sencillo. Nadie mejor que Simeone sabe cómo entrena el jugador, qué aporta al equipo y lo querido que en el vestuario. También que, desde que el famoso partido de la en Tallin, a Lemar no le ha salido casi nada, pero él nunca ha dejado de intentarlo. Simeone nunca se ha rendido con él y siempre le ha dado oportunidades. Ahora está en un buen momento de confianza, se encuentra en forma y que el Atleti tenga más la pelota de lo que la tenía antes favorece sus condiciones técnicas. No es un secreto que, aunque suele jugar tirado a un costado, Lemar se siente a gusto jugando por dentro, como mediapunta, entrando mucho en contacto con la pelota.

Su magnífico partido ante el no ha caído en saco roto. En Mestalla fue uno de los mejores y Simeone quiere darle más confianza. Está por ver si es de la partida ante el Real , pero con la reciente lesión de Yannick Carrasco, el francés podría volver a tener una oportunidad en el once. Y si el belga no se recuperase a tiempo para la batalla europea ante el Salzburg, seguramente Lemar entraría en la rotación.

Simeone y el vestuario están convencidos de que Lemar irá a más. Y al de Guadalupe, que durante mucho tiempo se le vio realmente bloqueado, se le va ahora bastante más confiado en todo lo que hace. Veremos si su fantástico partido en Mestalla tiene continuidad o es sólo una anécdota. Lemar quiere demostrar lo que lleva dentro. Y ponerse, por fin, en modo campeón del mundo.