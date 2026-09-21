Lekjaa desafía: queremos la final del Mundial "guste a quien le guste y pese a quien le pese"

La polémica sobre el lugar que albergará la final del Mundial 2030 sigue más abierta que nunca.

Aunque en un principio se creía que el partido decisivo del Mundial se disputaría en España de forma casi segura, con el estadio Santiago Bernabéu como candidato más destacado y el Spotify Camp Nou como otra opción, la posibilidad de que la final se celebre finalmente en el nuevo Gran Estadio Hassan II de Marruecos parece cada vez más probable.

El diario Sport publicó las declaraciones de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí, quien reveló las intenciones de su país de albergar la gran final.

Lekjaa aseguró que el Gran Estadio Hassan II tendrá una capacidad mayor que el Spotify Camp Nou y el Santiago Bernabéu para recibir aficionados, ya que el estadio situado en Benslimane contará con gradas con capacidad para 115.000 espectadores, mientras que la capacidad del estadio del Barcelona será de 105.000 espectadores, y el estadio del Real Madrid tiene capacidad para unos 78.000.

Durante las declaraciones que ofreció en un acto electoral del partido Autenticidad y Modernidad, pocos días antes de las elecciones legislativas marroquíes, Lekjaa afirmó: "Pondremos todas las instituciones y a todos los marroquíes al servicio de que Marruecos albergue la final del Mundial 2030, guste a quien guste y pese a quien pese".

Hace unos 10 días, Lekjaa ya había llegado incluso a asegurar que Benslimane tendría el honor de organizar la final del Mundial 2030.

Además, hay otro argumento principal a favor de la opción marroquí para albergar la final del Mundial, y es que el estadio estará listo antes que el Spotify Camp Nou, lo que permitirá ponerlo a prueba albergando grandes eventos.

Se espera, de hecho, que la construcción del Gran Estadio Hassan II quede completamente finalizada de cara al año 2027, con un coste estimado que supera los 450 millones de euros.

No obstante, es probable que tengamos que esperar hasta el próximo año o incluso hasta 2028 para conocer la decisión final de la Federación Internacional de Fútbol, con España y Marruecos entre los países candidatos a albergar la final.

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