El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, delantero del Bayern Munich, piensa en probar otro deporte en el futuro, teniendo en cuenta que no es la primera vez que hace referencia a ello.

Kane reconoció que está cerca de renovar su contrato con el Bayern Munich, afirmando: "Estamos en buenas negociaciones", pero es uno de los mayores aficionados al fútbol americano y desea probar suerte en este deporte como pateador.

Kane dijo en declaraciones recogidas por el diario español "Marca": "Intentaré analizarlo con más seriedad. Todo depende de cómo evolucione mi trayectoria profesional durante los próximos cinco o seis años, de mis motivaciones y de lo que quiera hacer. Digamos simplemente que la opción de la liga profesional de fútbol americano es mucho más realista que la opción del golf".

La pasión de Kane por el fútbol americano comenzó cuando vio un documental sobre Tom Brady, el legendario mariscal de campo de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers, y desde entonces Kane se convirtió en aficionado de los New England Patriots y sigue siendo amigo de Brady.

El exdelantero del Tottenham explicó: "Yo lanzo los penaltis, y la presión y la técnica son muy similares. Si me dedicara por completo a esto, en cuanto a entrenamiento, estaría más cerca de esta especialidad que de cualquier otro deporte".

Sin embargo, reconoce que el cambio no será fácil, y dijo: "Como ocurre en todos los deportes profesionales, cuando los ves por televisión, los profesionales hacen que parezca fácil, y crees que es posible, pero no siempre es así. Si lo hiciera, me lo tomaría muy en serio. Y dedicaría entre seis meses y un año a entrenar de antemano".

Además, si su trayectoria futbolística lo lleva a la liga estadounidense de fútbol americano en un futuro cercano, no descarta la posibilidad de combinar ambos deportes, concluyendo: "Quizás en el futuro, si juego en la liga estadounidense de fútbol americano o en una liga similar, podría tener la oportunidad de combinar ambas cosas, aprovechando los calendarios de la temporada".

Hace unos años, en una entrevista con la cadena ESPN, el delantero inglés hizo referencia a su amor por la liga profesional de fútbol americano (NFL), y se preguntó: "Si juego en la Premier League y en el Mundial, y luego en la liga profesional de fútbol americano, ¿se me podría considerar el mejor deportista de todos los tiempos?". Quizás lo descubra dentro de unos pocos años.

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