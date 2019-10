Leicester logra una histórica goleada ante Southampton por 9-0

La goleada de 9-0 en su visita a por la 10ª fecha de la Premier League , no fue una victoria más para los dirigidos por Brendan Rodgers. El conjunto azul no tuvo piedad ante los Saints y consiguieron una marca histórica en el certamen inglés.

Los Foxes conquistaron la victoria con mayor margen de goles de Premier League alcanzando el triunfo 9-0 de sobre Ipswich en Old Trafford en marzo de 1995.

9 - Leicester have recorded the joint-biggest margin of victory in Premier League history, alongside Manchester United’s 9-0 win over Ipswich at Old Trafford in March 1995. Conquering. pic.twitter.com/jdkE6JIhju