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El Leicester City pone fin a su acuerdo de patrocinio con BC Game tras el nombramiento de la actriz porno rusa Eva Elfie como embajadora de la marca. La decisión, tomada tras las protestas de los aficionados, supone la retirada inmediata del logotipo de las camisetas del equipo inglés, actualmente en la League One, la tercera división. La colaboración había comenzado en la temporada 2024-25. El grupo de aficionados The Foxes Trust fue el que más se opuso al acuerdo y presionó al club para que aclarara si convenía mantener la relación comercial.

En un comunicado, ambas partes anunciaron la rescisión del acuerdo de mutuo acuerdo y explicaron que habían reconocido «prioridades comerciales diferentes de cara al futuro». El Leicester también ha previsto un reembolso íntegro para los aficionados que hayan comprado camisetas oficiales con la marca BC Game en los últimos 28 días, a partir del 21 de octubre.