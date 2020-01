Leicester City y Crystal Palace buscarían a Roberto Alvarado

Si hay un jugador que ha aprovechado de maravilla la llegada de Tata Martino a la Selección mexicana, ese es Roberto Alvarado. La carrera del mediocampista de ha crecido como la espuma, y fue parte fundamental de la conquista de la 2019, desequilibrando y colaborando con importantes goles.

Hace unos meses se hablaba de que Manchester United lo tenía en el radar, y ahora se sumarían otros dos clubes de la Premier League. Según un reporte del portal Football Insider, y estarían siguiendo de cerca al Piojo, evaluando su desempeño y si deben moverse para hacerse con sus servicios en el mercado invernal.

Ninguno de los destinos parecería malo para el oriundo de Salamanca. Leicester ha firmado una campaña de ensueño, marchando hasta el momento en el segundo puesto de la clasificación, además de que hace unos años ya tuvo contacto con los Foxes. Por su parte, el Crystal Palace es uno de los cuadros históricos de , manteniéndose en la novena posición, aunque a solo dos puntos de .

Incluso, el sitio mencionado anteriormente asegura que el precio del mediocampista mexicano sería de 11 millones de euros, una cifra que convencería a la Máquina de deshacerse de él y mandarlo hacia uno de los campeonatos más competitivos del planeta futbol.

Finalmente, la fuente afirma que otros clubes como , , y también tendrían en la agenda a Alvarado Hernández, mediocampista que a sus 21 años aún podría dar mucho de qué hablar.



