Cómo ver el Leganés vs. Sabadell con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 16 27 nov 2026 - 14:30 Estadio Butarque

El Leganés recibe al Sabadell en el estadio de Butarque en un partido de Segunda División entre dos equipos de la zona media separados por un solo puesto en la clasificación.

El equipo de Luis Miguel Carrion llega en un buen momento. El Leganés ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, incluida una victoria por 3-1 en casa ante el Burgos y otra por 3-1 a domicilio frente al FC Andorra el 20 de noviembre.

También avanzó en la Copa del Rey tras ganar 1-0 a domicilio al Trival Valderas. Sin embargo, las derrotas ante el Albacete y el Real Valladolid a principios de noviembre, en las que encajó siete goles en total, muestran que sigue siendo vulnerable.

Al Sabadell de Ferran Costa le ha costado más sumar puntos. Empató 1-1 con el Granada en su último partido de liga y acumula cuatro jornadas ligueras sin ganar.

En la Copa del Rey recibió un impulso al vencer 3-0 al Utebo el 18 de noviembre. Entre sus resultados en liga figuran un empate sin goles ante la Real Sociedad B a domicilio y una derrota por 2-0 frente al Eldense.

El Leganés ocupa el 15.º puesto y el Sabadell, el 14.º, por lo que los tres puntos podrían ser importantes para ambos en la zona media de la tabla. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este encuentro. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando estén confirmados.

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