Leeds vs. Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Leeds United recibe al Manchester United en Elland Road en la Premier League hoy, con ambos equipos persiguiendo objetivos importantes en diferentes extremos de la tabla. Leeds, actualmente en el 16º lugar en la tabla de la Premier League, llega al partido animado por una racha alentadora y con buena perspectiva para un resultado positivo.

El equipo de Daniel Farke ha mostrado una creciente resistencia en las últimas semanas, permaneciendo invicto durante todo el mes de diciembre, habiendo jugado seis partidos. Una actuación defensiva resiliente en Anfield, obteniendo un empate 0-0 con Liverpool, ha aumentado la confianza del equipo, y esperan continuar su impulso. Los Whites han sido sólidos en casa frente a sus fanáticos, con pocas derrotas y una disposición combativa que es difícil de penetrar.

El United de Ruben Amorim tiene la difícil tarea de intentar romper la reciente racha positiva de Leeds, ya que llegan ansiosos por volver a ganar. La forma de los Diablos Rojos ha sido un poco irregular: sólida a veces, pero propensa a errores defensivos y puntos perdidos, como el empate 1-1 con el luchador Wolves la última vez. Saben que una victoria contra los Whites fuera de casa los vería subir al top cinco, fortaleciendo su empuje por la clasificación europea.

Amorim, sin embargo, tendrá que prescindir de varios jugadores clave, con la ausencia de jugadores como Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Matthijs de Ligt y Amad Diallo. No obstante, United sigue siendo una amenaza y buscará explotar cualquier espacio que deje el enfoque agresivo de Leeds. Como siempre, cuando estos dos se enfrentan, la forma y la posición en la liga pueden pasar rápidamente a un segundo plano. El orgullo, la pasión y la rivalidad son el centro de atención, y con ambos equipos necesitando puntos por diferentes razones, este enfrentamiento tiene todos los ingredientes para ser otro clásico.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Leeds vs Manchester United, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Leeds vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock y NBCSN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Leeds vs Manchester United

Premier League - Premier League Elland Road

El partido se disputa este domingo 4 de enero a las 13:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Elland Road.

México: 06:30 horas

Argentina: 09:30 horas

Estados Unidos: 07:30 horas (tiempo del este)

