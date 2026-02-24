Leeds vs. Manchester City, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Leeds United y Manchester City se enfrentan este sábado 28 de febrero, a las 18:30 horas (tiempo de España), en Elland Road, en Leeds, por la 28.ª jornada de la Premier League 2025/26.

Cómo ver Leeds vs Manchester City, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, Universo, Peacock, NBC y Fubo Sports.

Hora de inicio del partido Leeds vs Manchester City

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Elland Road.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias y posibles alineaciones

El Leeds United llega al partido tras conseguir un empate, como visitante, ante el Aston Villa por 1-1. El equipo de Daniel Farke ya acumula tres partidos sin perder en la Premier League y busca alejarse aún más de la zona de descenso. En este momento, el conjunto ocupa la 15.ª posición con 31 puntos.

Por otro lado, el Manchester City continúa en su persecución del líder Arsenal. Los Citizens están en la segunda posición con 57 puntos, cinco por detrás de los Gunners, pero con un partido menos. El equipo de Pep Guardiola llega con una racha de ocho encuentros sin perder, con victorias importantes sobre Liverpool y Newcastle en las últimas jornadas.

El partido promete ser complicado para el City, que ya no puede dejar puntos si quiere conquistar el título. Mientras tanto, el Leeds quiere ampliar su racha invicta y alejarse de una vez por todas de la lucha contra el descenso.

Leeds United: Darlow; Bogle, James Justin, Joe Rodon, Struijk y Gudmundsson; Stach, Ampadu, Gruev y Brenden Aaronson; Calvert-Lewin. Entrenador: Daniel Farke.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi y Ait Nouri; Rodri, Nico O'Reilly y Bernardo Silva; Semenyo, Marmoush y Haaland. Entrenador: Pep Guardiola.

Bajas

Leeds United

El delantero Okafor queda fuera por lesión.

Manchester City

Gvardiol, Kovacic, Doku y Savinho siguen lesionados.

