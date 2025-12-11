Lech Poznan vs Mainz 05, Conference League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Este jueves, 11 de diciembre, se enfrentan en la fase de liga de la Conference LeagueLech Poznan vs Mainz 05. El partido en el Stadion Miejski en Posen comenzará a las 21 horas, tiempo de España. El árbitro será Andrei Chivulete de Rumanía.

Sigue en directo el partido Lech Poznan vs Mainz 05 de la Conference League 2025-26

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Lech Poznan vs Mainz 05, Conference League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 14, mientras que en México no habrá transmisión.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio Lech Poznan vs Mainz 05

Conference League - Conference League Stadion Poznan

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas

Lech Poznan vs Mainz 05: Alineaciones

Lech Poznan contra Mainz 05 alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager N. Frederiksen Alineación probable Suplentes Manager B. Hoffmann

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias sobre Lech Poznan

El pasado fin de semana, Lech Poznan logró un empate 2-2 en la Ekstraklasa polaca contra KS Cracovia. Los goles para el equipo local los marcaron Ishak y Gholizadeh. Con este resultado, Lech Poznan se mantiene en la mitad de la tabla del campeonato nacional.

En la Europa League se muestra una imagen similar: con seis puntos en cuatro partidos, el equipo se encuentra actualmente en el lugar 16.

Noticias sobre Mainz 05

En la Bundesliga, el 1. FSV Mainz 05 sufrió una derrota 0-1 contra Gladbach el pasado fin de semana. Esto llevó a la separación del entrenador Bo Henriksen. El nuevo entrenador del Mainz es ahora Urs Fischer, quien anteriormente estaba en Union Berlin.

Mientras que en la Bundesliga las cosas no van bien y Mainz se encuentra en el último puesto de la tabla, el equipo se presenta en la Conference League con mucho más éxito: Con nueve puntos de cuatro partidos, el FSV está actualmente en el quinto lugar y se clasificaría directamente para los octavos de final.

Forma

Balance en enfrentamientos directos

Lech Poznan vs Mainz 05: Las tablas

Ver streaming en todo el mundo con VPN

Si te encuentras en el extranjero, puedes usar un VPN para ver los partidos a través de los proveedores habituales. Con NordVPN puedes establecer una conexión en línea segura desde el extranjero. NordVPN es uno de los proveedores de VPN más populares y reconocidos a nivel mundial.