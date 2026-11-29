DAZN Italia retransmitirá el Lecce-Atalanta en directo por TV y streaming. A continuación encontrarás el canal y el enlace para ver el partido en directo.

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo en la que podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, móvil o tableta).

Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

España DAZN Colombia Disney+ Argentina Disney+ Perú Disney+ Chile Disney+ Ecuador Disney+ Cuba Disney+ República Dominicana Disney+ Paraguay Disney+ Uruguay Disney+

Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita el operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos.

Entra en la web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos. Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Ecosistema Unificado Movistar ✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional. ✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual. ✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV. Precio inicial 32,00 € al mes Contrata Movistar Todo Incluido Orange ✅ Gracias a su alianza estratégica con DAZN, los clientes de Orange tienen acceso exactamente a los mismos 380 partidos del Calcio italiano sin cortes. ✅ Puedes ver los encuentros desde el decodificador 4K con Android TV que proporciona la compañía, unificando toda tu oferta televisiva en el salón de casa. ✅ Es la opción ideal si vas a contratar todo el deporte, ya que las tarifas Love Fútbol superiores ya traen LaLiga, la Champions League y todo el catálogo de DAZN integrado por defecto. Precio inicial 108,00 € Contrata Orange Ecosistema Unificado Movistar ✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional. ✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual. ✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV. Precio inicial 32,00 € al mes Contrata Movistar Todo Incluido Orange ✅ Gracias a su alianza estratégica con DAZN, los clientes de Orange tienen acceso exactamente a los mismos 380 partidos del Calcio italiano sin cortes. ✅ Puedes ver los encuentros desde el decodificador 4K con Android TV que proporciona la compañía, unificando toda tu oferta televisiva en el salón de casa. ✅ Es la opción ideal si vas a contratar todo el deporte, ya que las tarifas Love Fútbol superiores ya traen LaLiga, la Champions League y todo el catálogo de DAZN integrado por defecto. Precio inicial 108,00 € Contrata Orange Ecosistema Unificado Movistar ✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional. ✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual. ✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV. Precio inicial 32,00 € al mes Contrata Movistar

Serie A - Jornada 13 30 nov 2026 - 12:30 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

El Lecce recibe al Atalanta en el estadio Via del Mare en la decimotercera jornada de Serie A. El partido se juega el lunes 30 de noviembre a las 18:30.

El Lecce atraviesa un momento complicado. En sus últimos cinco partidos de liga ha sumado un empate y cuatro derrotas, la más reciente por 3-0 ante la Lazio. En casa, su única victoria de la temporada se remonta a mediados de septiembre contra el Monza.

El Atalanta llega tras dos remontadas consecutivas. Empató 4-4 con el Inter y después venció 3-2 al Borac Banja Luka en la Conference League, tras ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 86.

En liga, sin embargo, el equipo de Maurizio Sarri no ha encontrado la regularidad. Es duodécimo con 15 puntos, mientras que el Lecce ocupa la decimoquinta posición.

Sarri se reencuentra con Nikola Krstovic, en un gran momento y autor de un gol también en Bosnia. Marco Carnesecchi sigue de baja y Sportiello volverá a ocupar la portería.

Eusebio Di Francesco busca puntos para subir en la clasificación ante su afición. Aquí tienes toda la información sobre el canal de TV, el streaming y el horario.

Novedades de los equipos

El Lecce de Eusebio Di Francesco no puede contar con los lesionados Santiago Pierotti y Mohamed Kaba. No tiene sancionados. El probable once incluye a Falcone en la portería; Tiago Gabriel, Veiga, Gallo y Siebert en defensa; Coulibaly y Maleh en el centro del campo; y Fofana, Geubbels, Fatah y N'Dri arriba.

El Atalanta de Maurizio Sarri no cuenta con los lesionados Isak Hien, Thomas Pompei, Odilon Kossounou y Marco Carnesecchi. No tiene sancionados. El probable once incluye a Sportiello en la portería; Kolasinac, Bellanova, Scalvini y Zappacosta en defensa; Ederson y Kessie en el centro del campo; y Zalewski, De Ketelaere y Elmas por detrás de Krstovic. Las posibles novedades se incorporarán cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Lecce ha cerrado sus últimos cinco partidos con un empate y cuatro derrotas, sin victorias. Su resultado más reciente es el 3-0 ante la Lazio. Las otras derrotas llegaron contra el Genoa (1-2), el Frosinone (5-1) y la Juventus (0-2), mientras que el empate fue el 1-1 con el Torino. El Lecce ha marcado 3 goles y ha encajado 11.

El Atalanta ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota. Su último partido fue el triunfo por 3-2 en el campo del Borac Banja Luka en la Conference League. Entre sus resultados también figuran el 4-4 con el Inter y el 1-0 en Monza, mientras que su derrota más abultada fue el 0-3 contra el Parma. El Atalanta ha marcado 10 goles y ha encajado 10.

Precedentes

El último enfrentamiento fue el 6 de abril de 2026 en Serie A, con victoria del Atalanta por 3-0 en casa del Lecce. En los cinco duelos considerados, el Atalanta ganó cuatro veces y empató una, sin perder ninguno. El Atalanta marcó 14 goles y el Lecce, 2.

Clasificación

En Serie A, el Lecce es decimoquinto en la clasificación, mientras que el Atalanta ocupa la duodécima posición.