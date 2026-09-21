Inicio decepcionante en Turquía. Rafael Leao seguramente esperaba un mejor comienzo de aventura en el Galatasaray y, en cambio, el ex del Milan ya ha acabado en el punto de mira de los aficionados del equipo de Estambul, tal y como ocurría con la camiseta del Milan. El portugués, que durante el último mercado de verano dejó la Serie A por unos 38 millones de euros, ha sido señalado por su "habitual" indolencia, que también mostró a menudo durante los siete años que pasó en el Diavolo.









NÚMEROS DECEPCIONANTES - Por ahora, el técnico Okan Buruk lo ha utilizado 4 veces, 3 en la Super Lig y una en la Champions League, para un total de 230 minutos: Leao ha sido titular 2 veces, mientras que en las otras 2 entró desde el banquillo, pero nunca ha dejado huella. Hasta ahora, su balance es de una tarjeta amarilla, 0 goles y 0 asistencias y ese defecto ya crónico que también en Turquía le reprochan: un lenguaje corporal no acorde a la situación, una indolencia que encaja mal con la agitación del campo.









"SALAKO" - En el partido perdido por 4-0 contra el Trabzonspor, con hat-trick de Mohamed Salah, algunos comentaristas lo han comparado con Zaha: ya circula en la red un vídeo suyo con la canción Salako de fondo, tomada de la película de 1974 de Kemal Sunal, con un tema que hace referencia al personaje ingenuo y tonto. Las estadísticas hablan de 65 balones tocados, 21 perdidos y 4 remates sin encontrar nunca portería, solo 27 pases completados de 38, 6 duelos ganados de 11 y 5 regates completados de 9".









COMO EN EL MILAN - Perder veintiún balones en un partido no es precisamente una carta de presentación para enamorar: si además, en lugar de mostrar furia competitiva, te paseas por el campo, los aficionados no se lo toman bien. Leao llegó al Galatasaray tras una larga negociación veraniega: el club turco pagó 38 millones de euros al Milan, más el 20% de una futura reventa, y garantizó al jugador nacido en 1999 un contrato de 10 millones de euros netos por temporada. El Galatasaray lo eligió como un fichaje de nivel internacional, pero los primeros partidos no han estado a la altura de las expectativas. El portugués, convocado con su selección, tendrá que recuperar forma, confianza y continuidad para demostrar que puede ser decisivo con su nueva camiseta, también porque los aficionados turcos ya parecen hartos.







