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Leao GalatasarayGetty Images

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Leao, buen debut con el Galatasaray: participa en la jugada del gol de Torreira y provoca una expulsión

Galatasaray

El portugués, recién llegado a Turquía desde el Milan, debuta contra el Basaksehir y es decisivo de inmediato.

Buen estreno para Rafael Leao. El portugués, recién llegado a Turquía procedente del Milan por una cifra cercana a los 40 millones de euros, resultó decisivo de inmediato en su debut con la camiseta del Galatasaray, en el partido que los suyos ganaron por 3-2 en el derbi ante el Istanbul Basaksehir.


ASÍ FUE - Leao entró en el campo en el 68' en lugar del ruso Batrakov y disputó menos de 30 minutos, pero fue enseguida fundamental para la victoria de su equipo: con el 1-1 en el marcador tras los goles de Osimhen, que luego se marchó lesionado, a pase de Torreira, y del ex de la Roma Shomurodov de penalti, el ex del Milan participó en la jugada del 2-1 del propio Torreira, con un gran pase de zurda para el asistente Jakobs, y luego provocó la roja a Bozok, después del 2-2 provocado por el autogol de Sanchez y antes del 2-3 firmado en el 90' por Gabriel Sara. Entre medias, un gol anulado al propio Sanchez, el palo de Sara y el larguero en el último segundo de Karbownik, que podía haber significado el empate.


CHAMPIONS Y ATATÜRK - El equipo de Okan es primero con 10 puntos, fruto de tres victorias y un empate: ahora para Leao llega el debut en la Champions League, en el campo del Sporting de Lisboa, antiguo equipo de su exentrenador en el Milan, Amorim, y el estreno en el Atatürk, la próxima semana contra el Kocaelispor. El Milan ya es un recuerdo.

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