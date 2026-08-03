Leandro Paredes ha vuelto a mostrar, y no por primera vez, su peor cara. Durante el Newell’s Old Boys - Boca Juniors, el controvertido argentino volvió a provocar un altercado tras una acción disparatada.

Eso recordó a los cuartos de final del Mundial de Qatar, donde Paredes, durante el Países Bajos - Argentina, lanzó el balón con muchísima fuerza hacia el banquillo de la selección neerlandesa después de que el árbitro hubiera pitado. Aquello provocó entonces un fuerte altercado.

También el domingo por la noche volvió a torcerse todo. Tras un pitido, Paredes decidió de nuevo golpear el balón con fuerza contra un rival, para gran frustración de los jugadores de Newell’s. Varios adversarios se lanzaron hacia él llenos de rabia.

Por un momento pareció que se avecinaba un enfrentamiento importante, pero los compañeros de Boca lograron evitar males mayores al apartar rápidamente a Paredes de la situación. El árbitro se limitó a mostrarle una tarjeta amarilla al argentino.

El partido en sí acabó finalmente 2-2, pero después se habló sobre todo de la acción de Paredes. En las redes sociales llovieron las críticas contra el centrocampista, que una vez más pareció no tener bajo control su temperamento.

Paredes ya fue uno de los jugadores más comentados durante el pasado Mundial y parece que, por ahora, no logra desprenderse de esa reputación. Tras la final del Mundial perdida, tuvo un encontronazo con los españoles Eric García y Gavi, a quienes derribó con dureza.

Aquella mala conducta ya le valió entonces a Paredes una investigación oficial de la FIFA. Además, fue denunciado por varios casos de «assault» (comportamiento violento). Qué castigo podría recibir Paredes por ello sigue sin estar claro por el momento.