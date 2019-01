Leandro Paredes quiere volver a Boca: "No es sencillo, pero vale la pena hacer el intento"

El mediocampista contó que habló con Burdisso y explicó cuál es su situación en el Zenit.

Mientras en Boca se habla del flamante entrenador Gustavo Alfaro, de la vuelta a los entrenamientos y de la pretemporada que se viene, el mercado de pases no para de moverse. Tras la venta confirmada de Lisandro Magallán y la inminente llegada de Junior Alonso, se sumó un nombre que ilusiona a todos los xeneizes: Leandro Paredes.

El mediocampista del Zenit expresó públicamente su deseo de volver al club que lo vio nacer como futbolista. "Hablé con Burdisso. Le agradecí el llamado y le dije que estoy dispuesto a volver. Que me siento maduro como para afrontar la responsabilidad de jugar en Boca", contó, en declaraciones a Radio La Red.

"Lo qué pasó el 9 de diciembre me generó más ganas de volver. Pero sé que no sólo depende de mi", reveló Paredes, respecto a la final perdida ante River, y luego explicó cuál es su situación en el equipo ruso: "El club acaba de rechazar un ofrecimiento del PSG y no es sencillo que me deje venir a Boca. Pero le manifesté (a Burdisso) que mis ganas están y que el intento vale la pena hacerlo”.

Por otra parte, el ex-Roma se refirió a la Selección argentina. "El qué pasó fue un año muy bueno. Anduve muy bien en el Zenit, estuve cerca de jugar un Mundial por mi país. Terminé feliz y espero tener un gran 2019 con la Copa America como objetivo", concluyó.