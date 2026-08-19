En una entrevista con Sport Bild, el entrenador del VfB, Sebastian Hoeneß, subrayó que está absolutamente convencido de las cualidades del delantero de 21 años y que, por ello, también cuenta con poder verlo muy pronto con la camiseta de la selección alemana.

«Creo que Dzenan tiene nivel para dar el salto a la selección nacional. Como club, hemos puesto sobre la mesa una suma de traspaso así porque todos tenemos una gran expectativa sobre cuál puede ser su camino a partir de ahora», explicó Hoeneß.

Pejcinovic es, por perfil, un jugador increíblemente flexible y por eso puede «marcar goles con la derecha, con la izquierda y de cabeza». Como delantero centro, aporta «muchas cualidades» que le vendrían de maravilla a su equipo en la próxima temporada.

Hasta ahora, el jugador de 21 años aún no ha disputado ningún partido internacional absoluto. En categorías inferiores, sin embargo, jugó para todas las selecciones juveniles de Alemania, desde la sub-15 hasta la sub-21. Con esta última todavía estuvo sobre el campo en marzo de este año: en un total de siete partidos logró dos goles.

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¿Cuándo debutará Dzenan Pejcinovic con el VfB Stuttgart?

Solo la semana pasada, el Stuttgart había anunciado oficialmente el fichaje de Pejcinovic. A cambio de una suma de traspaso de 25 millones de euros, llegó procedente del VfL Wolfsburgo para unirse al conjunto suabo. Solo en el traspaso de Deniz Undav, el pasado verano, el VfB había pagado alguna vez más dinero por un jugador.

El jugador de 21 años está previsto como una opción más para el eje del ataque, después de que allí en 2025/26, como consecuencia de la sorprendente salida de Nick Woltemade al Newcastle United, Undav y Ermedin Demirovic se hubieran ido alternando.

Pejcinovic podría debutar con el campeón de la DFB-Pokal de 2025 este viernes, cuando el Stuttgart visite al Hansa Rostock en la Copa en el arranque oficial de la temporada.