Los movimientos del Chelsea durante el mercado de fichajes veraniego no se limitan a reforzar su plantilla con jugadores, sino que se extienden también a fortalecer su cuerpo técnico, dentro de los esfuerzos del entrenador Xabi Alonso por desarrollar todos los detalles tácticos antes del inicio de la nueva temporada.

Según la corporación británica de radiodifusión (BBC), el Chelsea negocia con el Aston Villa la incorporación del entrenador de balón parado escocés Austin MacPhee, quien goza de una gran reputación en este ámbito, en medio de la competencia de varios clubes de la Premier League, además del interés de clubes de la Liga Profesional Saudí.

El informe señaló que el Aston Villa recibirá una compensación económica en caso de la salida de MacPhee, ya que su contrato incluye una cláusula de rescisión que le permite marcharse.

A lo largo de los últimos cinco años, el técnico escocés, de 46 años de edad, ha compaginado su trabajo con el Aston Villa y con la selección de Portugal, donde desempeñó el mismo cargo bajo la dirección del entrenador Roberto Martínez, quien dejó su puesto tras el Mundial 2026.

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El Aston Villa logró un éxito notable bajo la supervisión de MacPhee, después de encabezar la lista de clubes de las cinco grandes ligas europeas en número de goles marcados a balón parado durante la temporada 2023-2024, antes de continuar su brillante rendimiento la temporada siguiente, terminando la Premier League a la cabeza de esta clasificación empatado con el Arsenal.

Se espera que MacPhee sea uno de los miembros del cuerpo técnico que abandonarán el Aston Villa este verano, después de haber contribuido a llevar al equipo a conquistar el título de la Europa League y a clasificarse para la Liga de Campeones bajo la dirección de Unai Emery.

El interés del Chelsea en MacPhee llega en medio de la reestructuración de su cuerpo técnico, ya que el actual entrenador de balón parado, Bernardo Cueva, que llegó procedente del Brentford por 750.000 libras esterlinas en 2024, pasará a desempeñar un papel técnico entre bastidores, lo que abre la puerta a la incorporación de un nuevo entrenador para esta especialidad.

El Chelsea y el Aston Villa continúan su actividad conjunta en el mercado de fichajes, después de que el club londinense cerrara esta semana el fichaje de Morgan Rogers por 117 millones de libras esterlinas, mientras que el argentino Alejandro Garnacho se marchó al Aston Villa en calidad de cedido, con una cláusula que permite su compra en propiedad.

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