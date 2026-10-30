Que Wael Mohya tiene un talento extraordinario y el potencial para convertirse en un jugador que marque a su generación lo sabe toda la Alemania futbolística, como muy tarde, desde el viernes de la semana pasada. Pero, por impresionante que fuera la forma en que este joven de 17 años condujo al tambaleante Borussia Mönchengladbach, un gigante de antaño, a una victoria por 3-2 a domicilio ante el VfB Stuttgart y, con ella, por fin al primer triunfo en su séptimo partido de esta temporada de la Bundesliga, también son las cualidades que no tienen que ver principalmente con el fútbol las que hacen especial a Mohya.

«Algo que siempre es una buena señal: es increíblemente querido en el equipo», subrayó recientemente el director deportivo del Gladbach, Rouven Schröder, en Sport1-Doppelpass. Nadie teme que se le suba a la cabeza la fama, algo que puede ocurrir rápidamente con un talento de su calibre al que se elogia tanto. Incluso desde fuera resulta fácil imaginar por qué sus compañeros le tienen tanto aprecio: con una sonrisa traviesa siempre en la cara, es difícil no encariñarse con la forma de ser despistada, simpática y desenfadada de Moya. También con su mezcla de una sana confianza en sí mismo, imprescindible en el competitivo mundo del fútbol profesional, y una humildad agradable y auténtica.

«Wael ha recibido una educación increíblemente buena, tiene un entorno familiar estupendo, muy tranquilo», destacó Schröder, que puso como ejemplo el carácter y el entorno de la mayor joya del Borussia. Un factor especialmente importante en una situación como esta, en la que Mohya, con solo 17 años, ha sido elegido como la gran esperanza de un club con la proyección del Gladbach y recibe elogios por todas partes. Se trata, por un lado, de no perder el contacto con la realidad ni de olvidar lo esencial para que un diamante en bruto siga desarrollándose y, por otro, de no sucumbir a la presión que todo ello conlleva. Como es sabido, más de un talento ha fracasado por eso.

Mohya está muy bien preparado para evitar ambas trampas. ¿Perder el contacto con la realidad? Ahora mismo parece descartado, porque sus personas más cercanas no lo permitirían. Un ejemplo entrañable: hace unos meses, en el canal de YouTube del Gladbach, un aficionado le preguntó quién era mejor, él o su hermano Rayan, alrededor de un año y medio mayor y jugador del VfB Hilden, de la Regionalliga, desde el verano. Mohya no podía parar de reír. «Si digo la verdad, mi madre me regañará», respondió finalmente. En definitiva: sabe perfectamente de lo que es capaz, pero también que eso no lo sitúa por encima de los demás.

Wael Mohya admiraba a Raffael y Ronaldinho

Criado cerca del Borussia-Park e introducido en el fútbol por su hermano Rayan y su padre, Mohya llegó a los Potros con apenas siete años. Admiraba al ídolo del Gladbach Raffael, que por entonces deslumbraba en el Borussia. Y también a Ronaldinho, aunque no llegó a vivir sus mejores años. «De niño me regalaron una tableta por mi cumpleaños. Veía vídeos con las mejores jugadas del FC Barcelona, en los que aparecían Messi y también Ronaldinho. Su manejo del balón me fascinó de inmediato», explicó Mohya en una entrevista con kicker.

Nacido el 31 de diciembre de 2008, inevitablemente siempre fue el más joven incluso entre los futbolistas de su año de nacimiento. En las categorías inferiores tuvo que compensar en ocasiones diferencias de edad considerables y encontrar maneras de competir también en el plano físico. De ahí puede proceder una cualidad adicional de su juego actual: no siempre necesita un regate perfecto para imponerse.

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Como en su extraordinaria asistencia para el 2-1 provisional ante el Stuttgart. En un dos contra uno frente a Leo Sauer y Lorenz Assignon, parecía que iban a frenarlo, pero tenía la determinación de superarlos y, moviéndose cerca del límite de la falta, de algún modo lo consiguió. «Wael tiene 17 años, hay que pararse a pensarlo. Cómo encara aquí, cómo juega el uno contra uno, cómo preparó el segundo gol», se deshizo en elogios el responsable deportivo Schröder después, en Sky, hacia el joven que además marcó en Stuttgart el importante tercer gol del Gladbach.

Como cinco días antes ya había marcado un gol de bella factura en la derrota por 2-1 ante el Hoffenheim, Mohya se convirtió, con 17 años y 296 días, en el cuarto jugador más joven de la historia de la Bundesliga en marcar en dos partidos consecutivos. Mohya es el gran rayo de esperanza de una temporada hasta ahora muy complicada para el Borussia, que sigue siendo colista. Está a punto de hacerse titular en la Bundesliga a una edad sorprendentemente temprana. Sus enormes cualidades con el balón, por su parte, son evidentes para cualquiera: un regate extraordinario, control del balón en espacios reducidos, velocidad, creatividad y capacidad para jugar con ambos pies.

Wael Mohya: un ejemplo también sin balón

«Creativo, libre, fuerte con el balón. Despreocupado, instintivo, rápido para leer las situaciones», así se describe el propio Mohya, a quien más le gusta jugar por la banda izquierda o de mediapunta en el espacio interior izquierdo. Lo bastante llamativo para un futbolista tan joven y creativo como él es que, al mismo tiempo, afirma con convicción que un buen atacante «debe aportar cosas en ataque al equipo, pero también trabajar en defensa y correr hacia atrás. A todos nos gusta jugar con el balón, a mí también, pero el juego sin balón es igual de importante».

Mejor aún: Mohya ya lleva esa actitud al terreno de juego de forma constante. «No solo su asistencia y su gol fueron indescriptiblemente buenos. Hizo muchísimo, se comportó realmente muy, muy bien desde el punto de vista táctico. Volvió para ayudar en defensa y contribuyó a cerrar el centro», elogió el entrenador del Gladbach, Alexander Blessin, tras la victoria en Stuttgart, destacando ante todo el trabajo sin balón de su jugador de enorme talento. Y añadió: «Normalmente no me gusta destacar a nadie, pero estuvo magnífico, magnífico, magnífico».

Mohya se beneficia también de que el Gladbach lleva algunos años apostando expresamente por dar más oportunidades a los talentos de su cantera para que se muestren en el primer equipo. Aun así, en la región del Bajo Rin estarán más contentos si cabe, a la vista de su reciente evolución, de que todavía siga allí. Porque no hace mucho eso no parecía en absoluto seguro.

El Gladbach estuvo a punto de perder a Wael Mohya antes de su debut profesional

A principios del verano de 2025, el club corría el riesgo de perder al entonces joven de 16 años antes incluso de que disputara su primer partido con los profesionales. Había dejado pasar la oportunidad de renovar el contrato de Mohya, que expiraba por entonces, y de repente los medios llegaron a informar de que el talento del centro del campo abandonaría el Borussia. Al parecer, otros clubes de la Bundesliga, sobre todo el Eintracht Frankfurt, intentaron atraerlo, y el Ajax de Ámsterdam también estaba interesado.

Mohya acababa de atraer todas las miradas en la fase decisiva del campeonato alemán sub-17. A principios de junio de 2025, en la semifinal contra el Bayern de Múnich, llegó incluso a eclipsar a un tal Lennart Karl, que poco después pudo viajar con las estrellas del campeón récord al Mundial de Clubes. Los juveniles sub-17 del Gladbach vencieron a Karl y compañía por 3-1, y no fue el actual jugador estrella del Bayern e internacional absoluto, sino Mohya, quien brilló por encima de todos sobre el césped y marcó dos goles. Una semana después, volvió a ser decisivo con un gol y una asistencia en la victoria por 3-1 ante el RB Leipzig en la final, lo que desató definitivamente la euforia en torno a él.

Algo menos de un mes después, el Gladbach pudo anunciar que Mohya «ha decidido continuar el camino que le hemos mostrado en el Borussia, pese a las numerosas ofertas de otros clubes». Todavía con 16 años, renovó su contrato hasta 2028. La clave: la perspectiva de recibir de inmediato una oportunidad con los profesionales, aunque por edad acababa de entrar en su primer año en la categoría sub-19.

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Quizá su consolidación definitiva podría haber llegado mucho antes, pero durante la pretemporada de verano de 2025 Mohya sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla en un amistoso contra el FC Valencia y estuvo de baja varias semanas. «No fue fácil. Era mi primer partido con el Borussia-Park lleno, todas las miradas estaban puestas en el 125.º aniversario del club y entonces ocurre una lesión así. Pero al final acepté rápidamente la situación y volví a mirar hacia delante de inmediato», explicó Mohya.

Wael Mohya es el debutante más joven de la historia del Gladbach

Se abrió camino de regreso a través del equipo sub-19 y, a finales de octubre de 2025, llegó el momento: Mohya debutó como profesional en el partido de la Copa de Alemania contra el Karlsruher SC (3-1). Desde entonces es el debutante más joven de la historia del Gladbach (16 años, nueve meses y 27 días). «Tuvimos que estar pendientes de la hora y de la ley de protección de menores. Si hubiera habido prórroga se habría complicado», bromeó el entonces entrenador del Gladbach, Eugen Polanski, uno de los principales impulsores de Mohya. «Soy partidario de que se gane experiencia. Que tenga 16, 17 o 18 años no importa: lo que cuenta es el rendimiento. El chico es bueno, es muy profesional. Es de los primeros en llegar y de los últimos en marcharse», añadió Polanski, dedicando un elogio especial al debutante.

Desde entonces ha pasado un año y Mohya ha dado varios pasos más, incluido un hito en Múnich a principios de marzo: en la derrota por 4-1 ante el Bayern, el joven de 17 años marcó su primer gol en la Bundesliga. Poco después de entrar al campo, anotó el tanto del honor del Borussia y volvió a encontrarse con Lennart Karl unos nueve meses después de aquella semifinal sub-17: «Después del partido en Múnich estuvimos charlando un poco sobre lo rápido que puede pasar todo. Y también intercambiamos las camisetas», revela Mohya.

Había jugado hace unos años con Karl, también nacido en 2008, en la selección alemana sub-16. Entretanto, el ascenso de la joya del Bayern, que ya ha disputado cuatro partidos con la selección absoluta, fue algo más rápido. Pero, a la vista de las primeras y valientes decisiones del nuevo seleccionador alemán Jürgen Klopp, que en su primera concentración al frente del equipo dio la oportunidad de debutar con la selección a nueve jugadores, es bastante probable que ahora también tenga muy presente a Mohya. Sobre todo porque el futbolista del Gladbach, por sus habilidades con el balón, pero también por sus cualidades en la presión y la contrapresión, encajaría a la perfección en el estilo de juego de Klopp.

¿Jugará Wael Mohya en el futuro con Alemania o con Marruecos?

Sin embargo, todavía está completamente abierta la cuestión de si Mohya quiere jugar con Alemania. Aunque hasta ahora el adolescente siempre ha vestido la camiseta alemana en las categorías inferiores y debutó a finales de septiembre con la sub-21, Mohya tiene raíces marroquíes y, por tanto, aún podría decantarse por el país norteafricano. «Todo sigue abierto», aclaró de nuevo en verano el habilidoso futbolista, que recalcó: «Me tomaré mi tiempo para decidir».

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Como confirmó en marzo a kicker, la federación marroquí de fútbol ya se ha puesto en contacto con él. Los marroquíes estarían encantados de convencer a Mohya para que cambie de selección y convertirlo en uno de los rostros de cara al Mundial de 2030, que organizarán junto con España y Portugal. La federación alemana está, por tanto, advertida y seguramente hará todo lo posible para no perder a uno de sus talentos más prometedores.

Mientras tanto, en Mönchengladbach saben que, tarde o temprano, llegará el día en que Mohya se marche para dar el siguiente paso en su carrera. Según informó recientemente Sky, el Bayern de Múnich, entre otros, sigue muy de cerca a Mohya. Lo mismo ocurre, según esa información, con otros grandes clubes alemanes como el Borussia Dortmund, el RB Leipzig y el Bayer Leverkusen.

Sin embargo, según Bild, el Bayern ya ha conseguido una pequeña ventaja. El director deportivo ejecutivo Max Eberl y el director deportivo Christoph Freund habrían preguntado a personas del entorno cercano de Mohya cuál es exactamente su situación contractual actual en el Gladbach y cómo podría llevarse a cabo un posible traspaso. Si el Bayern decide ir en serio a por él, según Bild, tendría «buenas posibilidades».

Que Mohya deje los Potros ya en invierno es improbable, pero la situación podría ser distinta el próximo verano. Según Sky, el primer requisito para que se quede es la permanencia. Las perspectivas deportivas futuras también desempeñarán, naturalmente, un papel importante.

En cualquier caso, para no verse obligado a venderlo ya en 2027, el Gladbach quiere renovar el contrato de Mohya, que vence en 2028. Según Bild, ya se habrían mantenido conversaciones al respecto. Se habla de duplicar su salario hasta los dos millones de euros, incluidas las primas.

Es propio del entorno sereno de Mohya que las negociaciones se lleven con mucha cautela y se intente que afecten lo menos posible al jugador. Como subrayó recientemente el responsable deportivo Schröder en Sport1-Doppelpass, Mohya se siente «como pez en el agua» en el Borussia. Pero, en cuanto a su futuro a medio plazo, también él es capaz de verlo con total realismo: «No jugará toda su vida en el Borussia Mönchengladbach».