Que Wael Mohya tiene un talento extraordinario y el potencial para convertirse en uno de los jugadores que marquen a su generación lo sabe toda la Alemania futbolística, como muy tarde, desde el viernes de la semana pasada. Pero, por muy impresionante que fuera ver a este joven de 17 años conducir al tambaleante Borussia Mönchengladbach, un gigante de otros tiempos, a una victoria por 2-3 a domicilio ante el VfB Stuttgart y, por fin, a su primer triunfo en el séptimo partido de esta temporada de la Bundesliga, lo que distingue especialmente a Mohya también son aspectos que no tienen que ver principalmente con el fútbol.

«Lo que siempre es una buena señal es que es increíblemente querido en el equipo», destacó recientemente el director deportivo del Gladbach, Rouven Schröder, en el Sport1-Doppelpass. Nadie teme que desarrolle los aires de grandeza que pueden aparecer rápidamente en un talento tan encumbrado. Incluso desde fuera resulta fácil imaginar por qué cae tan bien a sus compañeros: con una sonrisa traviesa siempre en la cara, es difícil no sentir simpatía por el carácter despistado y desenfadado de Moyas. También por su mezcla de una sana confianza en sí mismo, imprescindible en el competitivo mundo del fútbol profesional, y una humildad agradable y auténtica.

«Wael ha recibido una educación extraordinaria, tiene una familia estupenda, muy tranquila», señaló Schröder, que puso el carácter y el entorno de la mayor joya del Borussia como ejemplo. Es un factor especialmente importante en una situación como esta: con solo 17 años, Mohya ha sido elegido como la gran esperanza de un club con la proyección del Gladbach y recibe elogios por todas partes. En esas circunstancias, debe mantener los pies en el suelo y no perder de vista lo esencial para seguir desarrollándose como un diamante en bruto, sin venirse abajo por la presión que todo ello conlleva. Como es sabido, más de un talento ha fracasado en ese intento.

Mohya está bien preparado para esquivar ambos obstáculos. ¿Perder el contacto con la realidad? Ahora mismo parece descartado, porque las personas más cercanas a él lo impedirían. Una anécdota simpática lo ilustra: hace unos meses, en el canal de YouTube del Gladbach, un aficionado le preguntó quién era mejor, si él o su hermano Rayan, algo más de un año y medio mayor y jugador del VfB Hilden, de la Regionalliga, desde el verano. Mohya no podía parar de reír. «Si digo la verdad, mi madre me va a regañar», acabó respondiendo. En esencia, sabe perfectamente de lo que es capaz, pero también que eso no lo sitúa por encima de los demás.

Wael Mohya admiraba a Raffael y Ronaldinho

Mohya creció cerca del Borussia-Park y empezó a jugar al fútbol gracias a su hermano Rayan y a su padre. Con solo siete años se incorporó a los Potros. Admiraba a Raffael, icono del Gladbach que por entonces hacía magia en el Borussia, y también a Ronaldinho, aunque no llegó a vivir su época de esplendor. «De niño me regalaron una tableta por mi cumpleaños. Veía los mejores momentos del FC Barcelona y aparecían jugadas de Messi y también de Ronaldinho. Su manejo del balón me fascinó de inmediato», explicó Mohya en una entrevista con kicker.

Nacido el 31 de diciembre de 2008, siempre fue, inevitablemente, el más joven incluso entre los jugadores de su año. En las categorías inferiores tuvo que compensar diferencias de edad a veces considerables y encontrar la manera de competir también en el aspecto físico. De ahí podría proceder una cualidad adicional de su juego actual: no siempre necesita un regate perfecto para imponerse.

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Así ocurrió en su magnífica asistencia para el 1-2 momentáneo ante el Stuttgart. En una acción de uno contra dos frente a Leo Sauer y Lorenz Assignon, parecía que iban a detenerlo, pero tuvo la determinación de seguir adelante y, moviéndose cerca del límite de la falta, logró superarlos de alguna manera. «Wael tiene 17 años, hay que pararse a pensarlo. Cómo avanza con el balón, cómo juega el uno contra uno, cómo preparó el segundo gol», elogió después en Sky el director deportivo Schröder al joven, que además marcó en Stuttgart el importante tercer gol del Gladbach.

Como cinco días antes ya había anotado un gran gol en la derrota por 1-2 ante el Hoffenheim, Mohya se convirtió, con 17 años y 296 días, en el cuarto jugador más joven de la historia de la Bundesliga en marcar en dos partidos consecutivos. Mohya es el gran rayo de esperanza en una temporada hasta ahora muy complicada para el Borussia, que sigue último en la clasificación. A una edad sorprendentemente temprana, está camino de convertirse en titular habitual en la Bundesliga. Sus enormes cualidades con el balón son evidentes para cualquiera: un regate excepcional, un control en espacios reducidos, velocidad, creatividad y capacidad para jugar con ambas piernas.

Wael Mohya: un ejemplo también sin balón

«Creativo, libre, bueno con el balón. Despreocupado, instintivo y rápido para interpretar las situaciones». Así se describe el propio Mohya, que prefiere jugar en la banda izquierda o como mediapunta en el espacio interior izquierdo. Pero, en algo bastante llamativo para un futbolista tan joven y creativo, también sostiene de forma convincente que un buen atacante «debe aportar en ataque al equipo, pero también trabajar en defensa, recorrer metros hacia atrás. A todos nos gusta jugar con el balón, a mí también, pero el juego sin balón es igual de importante».

Y lo mejor es que Mohya ya traslada esa actitud al terreno de juego de manera constante. «No solo su asistencia y su gol fueron increíblemente buenos. Hizo muchísimo, se comportó muy, muy bien tácticamente. Trabajó hacia atrás y ayudó a cerrar el centro», elogió el entrenador del Gladbach, Alexander Blessin, tras la victoria en Stuttgart, destacando por encima de todo el trabajo sin balón de su gran talento. Y añadió: «Normalmente no me gusta destacar a nadie, pero esto fue de diez, de diez, de diez».

Mohya también se beneficia de que, desde hace algunos años, el Gladbach se ha propuesto expresamente dar más oportunidades a los talentos de su cantera para mostrarse en el primer equipo. A la vista de su reciente evolución, en el club estarán aún más contentos de que siga allí. Porque no hace tanto que su continuidad distaba mucho de estar garantizada.

El Gladbach estuvo a punto de perder a Wael Mohya antes de su debut profesional

A comienzos del verano de 2025, el club corría el riesgo de perder al entonces joven de 16 años antes incluso de que disputara su primer partido con los profesionales. No había renovado a tiempo el contrato de Mohya, que vencía por entonces, y de pronto algunos medios llegaron a dar por hecho que el talentoso centrocampista dejaría el Borussia. Al parecer, varios clubes de la Bundesliga intentaron atraerlo, especialmente el Eintracht Frankfurt, y el Ajax de Ámsterdam también estaba interesado.

Mohya acababa de atraer todas las miradas en la fase decisiva del campeonato alemán sub-17. A principios de junio de 2025, en la semifinal contra el FC Bayern, incluso le robó el protagonismo a Lennart Karl, que poco después pudo viajar con las estrellas del campeón récord al Mundial de Clubes. Los juveniles sub-17 del Gladbach derrotaron a Karl y compañía por 3-1. El hombre más destacado sobre el terreno de juego no fue quien hoy es estrella del Bayern e internacional absoluto, sino Mohya, que marcó dos goles. Una semana después volvió a ser decisivo, con un gol y una asistencia, en la victoria por 3-1 sobre el RB Leipzig en la final. Entonces, las expectativas en torno a él se dispararon.

Casi un mes más tarde, el Gladbach pudo anunciar que Mohya «ha decidido seguir el camino que le hemos mostrado en el Borussia pese a las numerosas ofertas de otros clubes». Todavía tenía 16 años cuando renovó su contrato, vigente hasta 2028. Un aspecto decisivo fue la perspectiva de recibir de inmediato una oportunidad con los profesionales, aunque por edad acababa de llegar a su primer año en la categoría sub-19.

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Quizá su consagración definitiva podría haber llegado bastante antes, pero durante la pretemporada de verano de 2025 Mohya sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla en un amistoso contra el FC Valencia y estuvo varias semanas de baja. «No fue fácil. Era mi primer partido con el Borussia-Park lleno, toda la atención estaba puesta en el 125.º aniversario del club y entonces ocurre una lesión así. Pero al final acepté rápidamente la situación y enseguida volví a mirar hacia delante», explicó Mohya.

Wael Mohya es el debutante más joven de la historia del Gladbach

Fue recuperando terreno con el equipo sub-19 y, a finales de octubre de 2025, llegó el momento: Mohya debutó como profesional en el partido de la Copa de Alemania contra el Karlsruher SC (3-1). Desde entonces es el debutante más joven de la historia del Gladbach, con 16 años, nueve meses y 27 días. «Tuvimos que estar atentos a la hora y a la ley de protección de menores. Si hubiera habido prórroga, se habría complicado», bromeó Eugen Polanski, entonces entrenador del Gladbach y una figura importante en el desarrollo de Mohya. «Soy partidario de que los jugadores adquieran experiencia. Que tenga 16, 17 o 18 años da igual: lo que cuenta es el rendimiento. El chico es bueno y muy profesional. Es de los primeros en llegar y de los últimos en irse», añadió Polanski, que dedicó así un elogio especial al debutante.

Desde entonces ha pasado un año y Mohya ha dado varios pasos más, incluido un hito en Múnich a principios de marzo: en la derrota por 4-1 ante el Bayern, el joven de 17 años marcó su primer gol en la Bundesliga. Poco después de entrar al campo, anotó el tanto del honor del Borussia y volvió a encontrarse con Lennart Karl unos nueve meses después de aquella semifinal sub-17. «Después del partido en Múnich estuvimos charlando un poco sobre lo rápido que puede suceder todo. Y también intercambiamos las camisetas», cuenta Mohya.

Hace unos años había coincidido con Karl, también nacido en 2008, en la selección alemana sub-16. Durante un tiempo, el ascenso de la joya del Bayern, que ya suma cuatro partidos con la selección absoluta, fue algo más rápido. Pero, a la vista de las primeras decisiones audaces del nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, que convocó por primera vez con la selección absoluta a nueve jugadores en su primera concentración en el cargo, es bastante probable que ahora también tenga a Mohya muy presente. Más aún cuando, por sus habilidades con el balón y sus cualidades para la presión y la contrapresión, el jugador del Gladbach encajaría especialmente bien en el estilo de juego de Klopp.

¿Jugará Wael Mohya en el futuro con Alemania o con Marruecos?

Sin embargo, sigue completamente abierta la cuestión de si Mohya quiere jugar para Alemania. Hasta ahora, el adolescente siempre ha vestido la camiseta de la selección alemana en las categorías inferiores y debutó con la sub-21 a finales de septiembre. Pero Mohya tiene raíces marroquíes y, por tanto, aún podría decantarse por el país norteafricano. «Todo sigue abierto», aclaró de nuevo en verano el habilidoso futbolista, que subrayó: «Me tomaré mi tiempo para decidir».

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Como confirmó en marzo a kicker, la federación marroquí de fútbol ya se ha puesto en contacto con él. Marruecos estaría encantado de convencer a Mohya de que cambie de selección y convertirlo en una de sus figuras de cara al Mundial de 2030, que organizará junto con España y Portugal. La federación alemana está, por tanto, avisada y seguramente hará todo lo posible para no perder a uno de sus talentos más prometedores.

Mientras tanto, en Mönchengladbach saben que, tarde o temprano, llegará el día en que Mohya se marche para dar el siguiente paso en su carrera. Según informó recientemente Sky, el FC Bayern sigue muy de cerca a Mohya. Lo mismo ocurre con otros grandes clubes alemanes, como el Borussia Dortmund, el RB Leipzig y el Bayer Leverkusen.

Sin embargo, según Bild, el Bayern ya ha conseguido una pequeña ventaja. Max Eberl, responsable del área deportiva, y el director deportivo Christoph Freund habrían preguntado al entorno cercano de Mohya por los detalles de su situación contractual en el Gladbach y por cómo podría concretarse un posible traspaso. Si el Bayern decide ir en serio a por él, sostiene Bild, tendría «buenas posibilidades».

No obstante, es improbable que Mohya deje a los Potros en invierno, aunque el próximo verano podría ser distinto. Según Sky, la permanencia del equipo en la Bundesliga es, para empezar, un requisito para que se quede. La perspectiva deportiva futura también desempeña, por supuesto, un papel importante.

En cualquier caso, el Gladbach quiere renovar el contrato de Mohya, que vence en 2028, para no verse obligado a venderlo ya en 2027. Según Bild, ya se han mantenido conversaciones al respecto. Se habla de duplicar su salario hasta los dos millones de euros, primas incluidas.

En consonancia con la serenidad del entorno de Mohya, las negociaciones se llevan con mucho cuidado y se procura que afecten lo menos posible al propio jugador. Como destacó recientemente el director deportivo Schröder en el Sport1-Doppelpass, Mohya se siente «extraordinariamente a gusto» en el Borussia. Pero Schröder también es realista respecto a su futuro a medio plazo: «No va a jugar toda la vida en el Borussia Mönchengladbach».