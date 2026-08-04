Le ofrecieron el triple de su salario: el entrenador del Leipzig asesta un nuevo golpe al Al-Ahly

El extécnico del Leipzig alemán asestó un nuevo golpe al Al-Ahli saudí, después de recibir una tentadora oferta para dirigirlo durante el próximo periodo, como sucesor de su compatriota Matthias Jaissle.

Jaissle había presentado su dimisión como técnico del Al-Ahli el pasado jueves, para asumir la responsabilidad del Newcastle United inglés, y el "Al-Raqi" no ha logrado hasta ahora fichar a un nuevo entrenador.

Informes de prensa señalaron, con anterioridad, que el Al-Ahli contactó con el alemán Ole Werner, exdirector técnico del Leipzig, para dirigir al equipo durante la próxima temporada, como sucesor de Jaissle.

Sin embargo, el diario saudí "Asharq Al-Awsat", citando al alemán "Bild", informó del rechazo de Werner a la idea de asumir el banquillo del Al-Ahli durante la próxima temporada, pese a la tentadora oferta económica que recibió del club saudí.

El "Al-Raqi" ofreció al técnico alemán unos 11 millones de euros anuales, cantidad que equivale al triple del salario que percibía en el Leipzig, que ascendía a unos 3,7 millones de euros anuales.

No obstante, Werner prefirió tomarse un descanso de los banquillos en estos momentos, sobre todo tras la sorpresiva forma en la que abandonó el Leipzig, ya que fue destituido sin su conocimiento, mientras disfrutaba de sus vacaciones de verano en Malasia.

El técnico alemán se considera el último con el que el Al-Ahli ha fracasado en su intento de fichar para dirigirlo durante la próxima temporada, después de muchos otros entrenadores, a la cabeza de ellos los españoles Xavi Hernández y Marcelino.

La directiva del "Al-Raqi" busca cerrar el asunto del entrenador lo antes posible, para que pueda dirigir los últimos preparativos del equipo, especialmente con la cercanía del inicio de la temporada, que verá la participación del Al-Ahli en más de un torneo local y continental.

El Al-Ahli comienza oficialmente la nueva temporada el 13 de agosto en curso, cuando se enfrente al Al-Diriyah, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

Cabe recordar que el Al-Ahli busca coronarse en la Liga saudí, ausente de sus vitrinas desde 2016, así como conservar el título de la Liga de Campeones de Asia Élite, que conquistó en las dos temporadas pasadas.