¿Le impedirá Senegal llevarla a cabo? Mbappé se prepara para dar una sorpresa ante los Leones de la Teranga

Antes del debut de Francia en el Mundial 2026, el capitán de los «Les Bleus», Kylian Mbappé, reveló que de niño estudió dos años flauta. Prometió celebrar así su próximo gol ante Senegal el lunes, lo que ha entusiasmado a la afición y despertado la curiosidad de la prensa mundial.

En una entrevista con «Fox Sports» para el programa «Carpool Karaoke» de James Corden, Mbappé recordó sus inicios con la flauta.

«Lo intenté», explicó. «Mis padres querían que explorara y abriera mi mente. Toqué la flauta durante un año o dos; fue divertido».

Corden, al volante y con el estilo del programa, le entregó una flauta. Mbappé, entre risas, intentó tocar unas notas, pero admitió: «¡Han pasado años! Lo he olvidado todo».

La promesa de la celebración

Al sugerir Corden que lo convirtiera en su nueva celebración, Mbappé aceptó: «Si marco ante Senegal, celebraré tocando la flauta por vosotros».