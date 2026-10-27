Le Havre vs. Paris Saint-Germain, previa de la Ligue 1: Los parisinos buscan consolidar el liderato

Le Havre vs Paris Saint-Germain: detalles del partido
Le Havre recibe al vigente campeón en el duelo de Ligue 1 del viernes por la noche
El Paris Saint-Germain visita el Stade Oceane para enfrentarse a Le Havre en un partido de Ligue 1 que mide al vigente campeón con un equipo que lucha en la zona baja de la tabla.
El PSG llega tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones, incluida una por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League que confirmó su condición de aspirante real en todos los frentes. El equipo de Luis Enrique ha marcado con facilidad durante esa racha y solo ha encajado seis goles en esos cinco encuentros.
La semana también ha dejado malas noticias. Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante el partido contra el Barcelona y tendrá que operarse en Doha, por lo que se perderá lo que resta de temporada. Marquinhos también arrastra un problema en el muslo, aunque Enrique ha dejado claro que no tiene intención de acudir precipitadamente al mercado de fichajes para cubrir las bajas.
Le Havre ocupa el último puesto de la Ligue 1 y todavía no ha ganado en liga esta temporada. El equipo de Didier Digard perdió 4-3 ante el Marsella en su último partido, un resultado que prolongó su mala racha y lo dejó descolgado en el fondo de la tabla. Afronta este encuentro con cuatro bajas por lesión y una plantilla con pocas alternativas.
Para el PSG, esta visita a Le Havre supone una oportunidad de ganar más impulso en la lucha por el título. Una victoria consolidaría su posición entre los equipos de cabeza y mantendría la presión sobre los que tiene por delante.
Últimos resultados
Le Havre AC: Reaccionó en una trepidante derrota por 4-3 a domicilio ante el Olympique de Marsella el domingo 25 de octubre. Un doblete de Josh Maja (77', de penalti, y 89') y un gol de Lamine N'Diaye (86') estuvieron cerca de remontar una desventaja de cuatro goles.
Paris Saint-Germain: Dejó al Olympique Lyonnais sin marcar y ganó 2-0 en el Parque de los Príncipes el lunes 26 de octubre, gracias a los goles de Senny Mayulu (72') y Mika Godts (84') en la recta final.
Duelo clave: Josh Maja vs Willian Pacho
Un delantero decisivo en plena forma: Josh Maja cambió el rumbo del partido en el Vélodrome tras salir desde el banquillo, al marcar un penalti y añadir un segundo gol con una buena definición en doce minutos. Su instinto dentro del área y su eficacia de cara a portería exigirán una vigilancia estrecha a la defensa parisina.
Pilar defensivo: El central ecuatoriano Willian Pacho fue clave para que el PSG mantuviera la portería a cero ante el Lyon, ganó varios duelos defensivos y completó 83 pases precisos. Pacho tendrá la tarea de seguir los desmarques de Maja y neutralizar los contraataques aéreos de Le Havre.
Noticias de los equipos y plantillas
Le Havre contra Paris Saint-Germain alineaciones probables
Manager
- D. Digard
Didier Digard no podrá contar por lesión con Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele ni Elias Jelert. No se han confirmado sanciones en el equipo local ni se ha anunciado una probable alineación antes del inicio.
Luis Enrique no tiene nuevas bajas por lesión, más allá de las ya confirmadas en la plantilla. El PSG tampoco tiene jugadores sancionados para este encuentro. Si hay novedades sobre los equipos, se añadirán conforme se acerque el inicio del partido.
Estado de forma
Le Havre solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, una victoria en un amistoso contra el Boulogne. En la Ligue 1, ha perdido sus cuatro encuentros de liga más recientes, incluida una derrota por 3-1 ante el Auxerre y la caída por 4-3 frente al Marsella en su último partido. Marcó 11 goles en esos cinco encuentros, pero encajó 14, un registro defensivo que refleja la presión a la que está sometido el equipo de Digard.
El PSG ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria en casa por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League, y en ese mismo periodo también venció por 4-2 al Manchester City a domicilio. En la Ligue 1, no se ha dejado ningún punto en sus tres últimos encuentros. El PSG marcó 14 goles y encajó seis en esos cinco partidos.
Enfrentamientos directos
Cara a cara
El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en febrero de 2026, cuando el PSG ganó 1-0 en el Stade Oceane en la Ligue 1. En sus últimos cinco duelos directos, el PSG ha logrado cuatro victorias y un empate, con 11 goles a favor y cinco en contra. Le Havre no ha ganado al PSG en ninguno de esos encuentros.
Clasificación
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|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|8
|5
|2
|1
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|9
|+7
|17
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W
W
W
W
|2
|8
|5
|1
|2
|18
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L
W
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|15
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W
L
W
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|1
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W
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L
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|4
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|+5
|12
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W
W
L
L
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|8
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|3
|2
|7
|6
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W
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|3
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L
W
W
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|2
|4
|2
|12
|11
|+1
|10
D
W
D
W
D
|12
|8
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|1
|4
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D
W
L
W
W
|13
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|2
|3
|3
|14
|12
|+2
|9
L
D
W
L
L
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|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|8
D
L
L
W
D
|15
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
D
L
L
W
D
|16
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|7
L
L
L
L
D
|17
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|5
D
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L
L
L
|18
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
|2
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L
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