«Puede darse por satisfecho de que no hubiera jugadores como yo sobre el césped. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y también me habrían sacado una tarjeta roja», declaró el exdelantero Zlatan Ibrahimovic en FOX Sports.

Paredes se abalanzó sobre los españoles Eric García y Gavi tras la final del domingo, que la Albiceleste perdió 0-1 en prórroga contra España, y recibió roja pese a que el partido ya había terminado. Su compañero Lisandro Martínez explicó después cómo ocurrió la trifulca y defendió a Paredes.

«Es una actitud extremadamente poco profesional por su parte», afirmó Ibrahimovic, mucho menos comprensivo con el jugador de 32 años del Boca Juniors. Por cierto, el sueco anunció que, tras su debut en el Mundial, ya no volvería a trabajar como comentarista de televisión: «Ha sido un gran placer compartir este plató con vosotros; me lo habéis puesto realmente fácil. Gracias a FOX, a Estados Unidos y a todos los que trabajan detrás de cámara. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta es mi primera y última vez en este plató. Hasta luego», se despidió con su estilo característico.

Leandro Paredes, duramente criticado por su arrebato en la final del Mundial: «Menudo idiota».

Paredes, que ingresó en la segunda parte de la final en Nueva York/Nueva Jersey, también fue criticado por otros expertos. «Es inexcusable. Ya no debería haber seguido en el campo; había cometido siete u ocho faltas duras», dijo el exdelantero de la Bundesliga Mladen Petric en la SRF. El exinternacional austriaco Andreas Herzog sentenció en la ORF: «Menudo idiota».

Micah Richards, exjugador del Manchester City, añadió en la BBC: «Es vergonzoso. Paredes debería saberlo mejor. Perder un partido es una cosa, pero esto es lamentable».