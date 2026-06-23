«¿Le ha favorecido a Messi?»... El árbitro egipcio Amin Omar, en el punto de mira

El árbitro egipcio Amin Omar pasó de recibir elogios a desencadenar una fuerte polémica tras sus decisiones en el Argentina-Austria (2-0) del Mundial 2026. El cuerpo técnico y la afición austriacas lo acusaron de favorecer a Lionel Messi.

Ralf Rangnick, seleccionador austríaco, denunció que omitió una falta clara sobre Xavier Schaller en la acción del primer gol de Messi y añadió: «Le pedí al cuarto árbitro que revisara la jugada, como hicieron con el penalti; si la hubiera visto, habría comprobado lo que todos vimos… Esto es molesto».

La polémica creció cuando ignoró una falta clara de Lautaro Martínez sobre Konrad Laimer, llegando incluso a reclamarle al jugador del Bayern por protestar.

No es la primera polémica: la Federación Argelina ya protestó porque Messi no fue expulsado tras una falta sobre Aïssa Mandi, antes de que el argentino marcara un ‘hat-trick’.

Estos episodios empañan su labor, elogiada tras el Corea del Sur-República Checa, y lo ponen en la mira de la FIFA.