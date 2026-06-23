Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

«¿Le ha favorecido a Messi?»... El árbitro egipcio Amin Omar, en el punto de mira

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup
L. Messi
Argentina
Austria
EE. UU.

¡El elogio se ha convertido en polémica!

El árbitro egipcio Amin Omar pasó de recibir elogios a desencadenar una fuerte polémica tras sus decisiones en el Argentina-Austria (2-0) del Mundial 2026. El cuerpo técnico y la afición austriacas lo acusaron de favorecer a Lionel Messi.

Ralf Rangnick, seleccionador austríaco, denunció que omitió una falta clara sobre Xavier Schaller en la acción del primer gol de Messi y añadió: «Le pedí al cuarto árbitro que revisara la jugada, como hicieron con el penalti; si la hubiera visto, habría comprobado lo que todos vimos… Esto es molesto».

La polémica creció cuando ignoró una falta clara de Lautaro Martínez sobre Konrad Laimer, llegando incluso a reclamarle al jugador del Bayern por protestar.

World Cup
Jordania crest
Jordania
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG
World Cup
Algeria crest
Algeria
ALG
Austria crest
Austria
AUT

No es la primera polémica: la Federación Argelina ya protestó porque Messi no fue expulsado tras una falta sobre Aïssa Mandi, antes de que el argentino marcara un ‘hat-trick’.

Estos episodios empañan su labor, elogiada tras el Corea del Sur-República Checa, y lo ponen en la mira de la FIFA.

Anuncios