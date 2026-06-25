Le gana la partida al Barcelona... El Arsenal anuncia un fichaje defensivo de peso

El Arsenal ha anunciado este jueves el fichaje definitivo del defensa ecuatoriano Piero Hincapié, tras ejercer la opción de compra de su cesión procedente del Bayer Leverkusen.

Según Reuters, el club inglés pagó 34,5 millones de libras (45,5 millones de dólares) más bonificaciones por rendimiento para asegurar al defensa de 24 años hasta 2031.

Lee también

Marruecos iguala el récord de Argelia… y rompe su maldición mundialista

Ya está decidido... Se celebrarán actos del Orgullo LGTBI en el partido entre Egipto e Irán

Hincapi jugó 25 partidos en la Premier la temporada pasada y ayudó a acabar con la sequía de 22 años sin título del Arsenal.

Con el Bayer Leverkusen fue pieza clave en el título de la Bundesliga 2023-2024.

Ahora se encuentra con la selección de Ecuador en el Mundial 2026, donde integra el Grupo 5 junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Se había vinculado a Henkapé con el Barcelona, interesado en reforzar su defensa, pero el Arsenal ejerció la opción de compra y se adelantó.



